No other choice (2 de 2)

Con lo grotesco también se hace poesía. “No other choice” resalta, además, por su fotografía perfecta y depurados trabajos de edición y montaje. A todo esto habría que sumarle una escritura equilibrada, secuencial y llena de imágenes visuales. Park Chang-woo sabe escribir guiones. Lo hace para llevar al cine una historia, suya o descubierta en un libro ajeno. Su cine tiene auténticos logros y auténticas caídas. Se arriesga, cae, se levanta y al final, siempre se aplaude. En esta película supo asimilar el trasfondo de otro tipo de realidad. Sobresale su asimilación y respeto por la identidad coreana y la idiosincrasia del coreano. Lo demuestra en la gesticulación de sus actores, en la combinación de la música clásica con ritmos locales, y también en la manera de respetar locaciones donde los personajes se mueven. En esta obra, Park iguala tanto al improvisado criminal como a sus víctimas: pobres diablos que esperan un dedo milagroso que señale a uno de ellos para ocupar un puesto de trabajo vacante. También sobresale esa frialdad espiritual del protagonista que elige a sus víctimas entre risas, sobresaltos e intuiciones. La dirección de actores es impecable. Gracias a ella cada cual juega su carta ante el miedo a la pobreza y a la soledad. Las familias quedan desamparadas frente a la hipnosis de empresarios que amplían lo que poseen a como dé lugar.

Prefiero a dos actrices. A Ye Son-jin y Hye Yeom-ran, esposas desafortunadas que saben enfrentar el miedo y la queja, la rabia y la osadía, el desasosiego y la desesperanza. Park Chang-woo es intrépido y su protagonista, Byung Lee-hun, también. Este infeliz se encarga en cometer asesinatos para los que no está preparado mientras espera un milagro celestial. Como todas sus cintas, “The other choice” es extensa pero no aburre. Aquí el tema de la venganza -su preferido- adquiere ribetes de humor negro. Solo molesta ese desgastado y redundante final de la tala indiscriminada de árboles para fabricar el papel, algo que ya todos sabemos de memoria.

Ficha técnica:

País: Corea del Sur. Año: 2025. Duración: 139 minutos. Director: Park Chang-woo. Guion: Don McKellar, Lee Kyoung-mi, Jahy Lee y Park Chang-woo (sobre una novela de Donald E. Westlake). Premios: Nominación al Oscar como Mejor película, 3 nominaciones a los Globos de Oro. Nominada a León de Oro como Mejor Película en la Muestra de Venecia. Festival de Toronto: Premio del Público. Sinopsis: La historia sigue a un hombre que recurre al crimen de sus rivales de trabajo tras ser despedido inesperadamente por la compañía a la que perteneció durante 25 años. ‘Si no hay una vacante para mí, tendré que crear una para que me contraten. ‘No hay otra opción’.