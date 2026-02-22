“Esa visible oscuridad”: La luz al final de la locura

En 1985, el autor de “La decisión de Sophie” estaba a punto de recibir el mayor premio de su vida. Sin embargo, sufría algo que lo llevaría al borde de la locura.

“Esa visible oscuridad: memoria de la locura” es un libro escrito por William Styron. El autor describe su lucha contra un trastorno depresivo mayor y su posterior recuperación en un hospital psiquiátrico.

Como se narra una epidemia invisible

William Styron contó su lucha y la de muchos escritores de su generación contra la depresión.

En menos de 100 páginas, el autor complementa su experiencia con varios estudios sobre el tema. Styron escribe de manera conversacional, con oraciones compuestas por comas e incidentales. Esto obliga al lector a estar muy concentrado en su lectura, pero la historia se mantiene en una dirección clara.

“Esa visible oscuridad” cuenta cómo incluso las personas en su mejor momento pueden experimentar una enfermedad tan debilitante. Pero también da esperanza: es posible convivir con la depresión o incluso superarla.

El autor fue pionero con este libro. En la década de 1980, la depresión apenas empezaba a visibilizarse fuera del ámbito científico. Styron también combate el estigma contra la hospitalización en centros psiquiátricos en casos extremos.

A lo largo del libro, el escritor también guía cómo acompañar a aquellos que sufren del trastorno. En 2025, la Organización Mundial de la Salud estima que cerca de 332 millones de personas sufren de depresión.

¿Deberías leerla?

“Esa visible oscuridad” es un libro breve, devastador y optimista sobre la lucha de vivir con esperanza en los peores momentos. Cuando la esperanza de vivir parece invisible, tenemos que buscarla o inventarla.

Este libro es una perspectiva única sobre las enfermedades mentales en la mente de un escritor. Incluso la persona más miserable tiene el derecho de aprender a vivir feliz.

Ficha técnica

Título original: Darkness Visible: A Memoir of Madness

Autor: William Styron

Año de publicación original: 1989

Número de páginas: 96 páginas

Traductor: Salustiano Masó

Público objetivo: Adultos

Editorial: Capitán Swing

Sinopsis: Un escritor rehabilitado recuenta la lucha suya y la de otros escritores con la depresión, desde que decide dejar el alcohol, hasta que la enfermedad lo empuja al borde de la autoeliminación.

ISBN: 978-84-948086-7-8 (libro físico), 9788412083095 (libro digital)