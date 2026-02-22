A principios de la década de los años setenta, en el mundo se estaban gestando una vida político-social muy agitada. Desde años antes se vivía la denominada Guerra Fría, el asesinato del John F. Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, el Golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, continuaba la Guerra de Vietnam, el escándalo de Watergate, en fin, estábamos en una verdadera conmoción y el cine como expresión de la realidad no estaba ajeno a ello. Muchos filmes eran dedicados a estos acontecimientos.

El cine de corte político y de espionaje jugó un papel primordial, en el cual unas series de variables conllevaron a plasmar, la desconfianza de los ciudadanos en algunas instituciones. Es por ello, que una de estas películas que retrata el miedo, la persecución sin saber quién está detrás de todo esto, y el suspenso haca lo desconocido es precisamente el filme “Los tres días del Condor” película estrenada en el 1975 y actuada por Robert Redford, Faye Dunaway y Max Von Sydow.

La trama se centra cuando un funcionario de la CIA de nombre Joe Turner (Robert Redford) regresa de sus cotidianas rutinas de ejercicios y observa que todos sus compañeros de labores han sido asesinados; por lo que estaría él en la lista próxima a ser ejecutado. A partir de ahí, la película ofrece un giro creando una angustia al espectador por el desconocimiento del hecho ejecutado, y nuestro protagonista buscará pistas a través de mensajes codificados en revistas, periódicos u otros medios, los cuales ya estaba acostumbrados los espías de dicha organización. Por lo que la angustia, la desesperación y el miedo se hacen latente en todo momento.

El asesino que lo interpreta el famoso actor sueco Max Von Sydow, hace una caracterización de ese individuo frío, calculador, metódico en su accionar; pero el hilo conductor para saber el porqué de la acción, es lo que nos lleva por un camino de desasosiego y de desconcierto, donde subyace una corriente conspirativa que el director nos llevará por agendas oscuras gubernamentales.

Nuestro protagonista en su desesperación busca ayuda en sus enlaces; pero en vez de ello, es perseguido por lo que Joe Turner se convierte en una presa de caza y busca la manera de ocultarse hasta tanto develar qué está pasando.

Un guion muy bien adaptado sobre la novela del escritor James Grady, nos lleva por ese laberinto de pasiones acompañado de una edición exquisita, hace que la puesta en escena por parte del director, nos arrope de ansiedad al estilo hitchkeniano, logrando un producto final que gustó del público en general, y que haya marcado a través de los años, un ente de referencia que a sus 45 años de su estreno, muchos cinéfilos recuerden esta película con añoranzas por su temática y su calidad interpretativa.

“Los tres días del Condor” es una apuesta segura para poder pasar dos horas de entretenimiento sobre uno de los clásicos contemporáneos del cine.

Algunas curiosidades de la película:

1) En un principio se había contratado al director Peter Yates para dirigir la película con Warren Beatty para el papel principal, sin embargo, al contratar a Robert Redford, éste último prefirió al director Sydney Pollack; por lo que los Estudios tuvieron que pagarle el salario completo a Peter Yates.

2) La colaboración entre Robert Redford y Sydney Pollack lograron en realizar siete filmes juntos.

3) Este es el único largometraje que fue filmado en el antiguo World Trade Center.

4) La película fue nominada en el apartado de Mejor Edición; pero perdió ante el filme “Tiburón” en 1975.

5) Tuvo un presupuesto de veinte millones de dólares; pero tuvo ingresos por el doble de lo presupuestado.

Ficha Técnica: Calificación: 4/5 (Muy buena)

Nombre Original: Three Days of Condor

Año: 1975

Duración: 117 M

Del director Sydney Pollack: Cineasta estadounidense que obtuvo grandes realizaciones en la década de los años setenta y ochenta.