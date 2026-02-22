Embajada de Israel realiza conferencia sobre seguridad ciudadana

La Embajada de Israel en República Dominicana auspició la conferencia “Modelo de Municipalidad Ciudadana”, impartida por la regidora de Moca, Idelkys Félix.

En ese orden, Félix compartió sus conocimientos adquiridos a lo largo del curso “Proyectos Municipales de Seguridad Ciudadana”, realizado en Israel a través de la Agencia Mashav y explicó la manera en que planea aplicarlos en su provincia. En esa línea, la regidora expuso cómo Israel ha desarrollado un modelo municipal exitoso basado en la participación ciudadana, la promoción de la innovación, políticas de seguridad efectivas e implementación de estructuras preventivas a nivel municipal.

Asimismo, el Embajador de Israel, Raslan Abu Rukun expresó que uno de los principales objetivos de la embajada es colaborar con la República Dominicana en áreas de alta relevancia social y que contribuyan al desarrollo de ambas naciones.

Esta actividad contó con la presencia de autoridades dominicanas relacionadas a la toma de decisiones en asuntos municipales, tales como: regidores, representantes de alcaldías y gobernaciones, representantes de instituciones policiales, miembros de la Asociación Shalom y ex becarios de Mashav.

Mashav es Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Opera en el País desde la apertura de la Embajada en los años 60. Desde entonces, cerca de 2 mil dominicanos han sido beneficiados con becas para capacitaciones en áreas como: seguridad alimenticia y agricultura, educación, medicina, cultura, desarrollo comunitario, innovación, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, desarrollo rural y urbano, investigación y desarrollo y planificación y respuesta en caso de emergencia y ayuda humanitaria.