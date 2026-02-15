- No tengo otra gloria
- que la resonante Tracia,
- reino a mí tan extraño
- como las religiones,
- al que nunca he llegado
- más allá del nombre,
- que por casualidad leí
- en una revista ajena.
- Corto de monedas,
- como ando noche y día,
- no dudo mencionarlo
- como origen perdido
- y soñado destino,
- con la misma devoción
- con que de Dios habla el Papa.
- Al menos un café
- y a veces hasta un trago
- he logrado sacar
- con lágrimas en los ojos
- a algún dotado truán
- que a mis palabras dio oídos.
- Pero no todo es deshonra
- a veces el día está tan lleno
- de personas calzadas.
- Y los tremendos calores
- llevan tan seco mi gaznate
- que he llegado a creer que Tracia
- ciertamente es mi norte.