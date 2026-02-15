Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Ventana

Tracia

.

.

Avatar del Homero Pumarol
Homero PumarolSanto Domingo

  • No tengo otra gloria
  • que la resonante Tracia,
  • reino a mí tan extraño
  • como las religiones,
  • al que nunca he llegado
  • más allá del nombre,
  • que por casualidad leí
  • en una revista ajena.

  • Corto de monedas,
  • como ando noche y día,
  • no dudo mencionarlo
  • como origen perdido
  • y soñado destino,
  • con la misma devoción
  • con que de Dios habla el Papa. 

  • Al menos un café
  • y a veces hasta un trago
  • he logrado sacar
  • con lágrimas en los ojos
  • a algún dotado truán
  • que a mis palabras dio oídos.

  • Pero no todo es deshonra
  • a veces el día está tan lleno
  • de personas calzadas.
  • Y los tremendos calores
  • llevan tan seco mi gaznate
  • que he llegado a creer que Tracia
  • ciertamente es mi norte.
Avatar Homero Pumarol

Homero Pumarol

Ver más

Tags relacionados