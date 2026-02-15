Dos amigos estaban sentados en la primera fila de un teatro para observar la participación de un conocido. Era un espectáculo maravilloso y cuando finalizó las personas presentes se levantaron y aplaudieron con júbilo.

Los dos jóvenes también se colocaron de pie; sin embargo, hubo uno que decidió ser protagonista con débiles aplausos y una frase distante de la realidad: "Eso lo pudo realizar cualquiera", fueron sus palabras.

No obstante, su amigo lo observó y le contrarrestó con unas palabras que llegaron a lo más recóndito de su ser: "¡Bárbaro! Recuerda que el sol sale para todos".

Es algo que no debería costar de entender, está ahí y se debería ejercer sin miedo. El apoyo a los demás va más allá de un mensaje motivacional, suele ser importante apoyar desde lejos y también aportamos cuando deseamos el bien sin esperar nada a cambio.

En ocasiones, no observamos las largas noches de preparación, los rechazos, las motivaciones en instantes donde todo lucía oscuro y las ganas de salir adelante aún con todo en contra.

Podemos ser la diferencia y aupar a esos seres humanos que deciden perseguir sus sueños con un deseo y anhelo sin igual.

¿Qué tiempo se pierde al desear el bien? Ninguno. Incluso, las bendiciones ocurren en esa parte del proceso, ese donde aceptas que todos tienen su momento para brillar.

A veces somos los que estamos en la última fila de las gradas y en otras ocasiones somos los personajes principales. Cuesta entenderlo, pero el sol al final sale para todos.