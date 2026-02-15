Fallece escritor ocoeño Willian Mejía

“El andarín” le decían sus amigos por esa manera tan suya de viajar de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad para hacer sentir, junto a su profesión, su presencia cordial.

Un servidor, junto a los escritores desaparecidos Manuel Mora Serrano y Francisco Comarazamy, integramos el jurado que le concedió el premio UCE de novela en el año 2000 por su obra “Una rosa en el quinto infierno”.

Hablo de Willian Mejía (1950-2016). Jamás se detuvo. Continuó escribiendo, publicando novelas, cuentos y obras de teatro que subían a escena con mucha aceptación.

El también escritor infantil fue profesor en el Liceo José Núñez de Cáceres de su provincia natal, San José de Ocoa, y obtuvo unos treinta premios literarios, siendo uno de los escritores más galardonados de República Dominicana

La noticia de su fallecimiento es muy lamentable porque nuestras provincias pierden a un hombre de valía. Como todo escritor que se respetara, no andaba en busca de tribunas. Era un trabajador incansable que salía de un libro a otro con seguridad y pasión. Pertenecía a esa categoría de escritores imprescindibles. Humilde y generoso. Ostentar su amistad era un privilegio.

Esta semana que transcurre nos llegó la noticia del fallecimiento de William Mejía por complicaciones de salud. Y junto a sus valores humanos nos deja una obra literaria que costará mucho esfuerzo superar.