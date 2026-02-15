¿Disfrutar o guardar para mañana?

Como jóvenes, tenemos la obligación de decidir qué queremos realmente, si disfrutar nuestra juventud o "fajarnos" a construir algo que nos permita estar bien en un mañana.

Esto ocurre porque, a veces, resulta un poco complicado hacer ambas cosas cuando tomamos en cuenta el tiempo disponible y el dinero que ganamos, que en muchos casos no es suficiente para ahorrar, y a la vez, hacer todo lo que quisiéramos para disfrutar.

Y la verdad, es un poco difícil tomar esa decisión, porque ¿qué nos asegura que al final el esfuerzo de hoy valdrá la pena para estar cómodos mañana?

Además, nos encontramos con personas que suelen decirnos: "Disfruten ahora que están jóvenes, la juventud no es para siempre". Es en ese momento cuando nos sentimos entre la espada y la pared.

Para otros jóvenes, sin embargo, ha sido fácil tomar una decisión, muchos prefieren construir algo a futuro y otros disfrutar plenamente su juventud. No obstante, quienes quedamos en el medio y queremos hacer ambas cosas, a veces pensamos que quisiéramos salir, conocer o disfrutar un poco más, pero no resulta tan fácil, probablemente por el dinero, el trabajo, los estudios o todo junto.

Pero al final, si te sientes en el centro de la decisión, lo mejor es encontrar un balance; llegar hasta donde tu situación te lo permita y no exceder tus propios límites. Decidir hacer ambas soluciones implica una buena organización. Centrar la vida solo en una de ellas, no es lo correcto. Se debe aprovechar cada espacio de tiempo libre como oportunidad hacedora de utilidades. No se trata de mantener ahorros para el futuro, sino dividirlo en dos y guardar también para disfrutar a corto plazo.