El ajedrez que conocí en los años 60

Haciendo memoria de mis inicios en el ajedrez a finales de los años 60 en la ciudad de Cárdenas, Cuba, es interesante recordar algunos pormenores que las nuevas generaciones desconocen de lo diferente que era entonces la práctica y el estudio del Juego Ciencia.

-Los relojes eran análogos y de cuerda. No se conocía el reloj digital como los que existen ahora.

-El Sistema de anotación utilizado era el Descriptivo. Años después la FIDE estableció el Sistema Algebraico como el oficial.

-Las partidas se sellaban después del límite de jugadas, que por lo general eran 40 para cumplir en 2 horas; si la partida no había terminado, existía la posibilidad de aplazarla desde la jugada 41 y reanudarla al día siguiente en un horario previamente establecido.

-Algunos torneos se jugaban a un ritmo de 2 horas y media para realizar 45 jugadas.

-Estudiar ajedrez era una odisea porque la bibliografía era escasa. En Cuba se conseguían principalmente “Últimas Lecciones” y “Fundamentos del Ajedrez”, ambos de José R. Capablanca, el “Tratado General de Ajedrez” de Roberto Grau y “Mi Sistema” y la “Práctica de Mi Sistema” de A. Nimzowitsch. También aparecían los libritos españoles de Julio Ganzo y Benito López Esnaola.

-En Cuba tradicionalmente existió una revista de Ajedrez y alrededor de los años 63-64 se publicaba “Ajedrez”; posteriormente comenzó a circular la famosa Revista “Jaque Mate” con un exquisito contenido. Los libros y revistas mencionados anteriormente no estaban al alcance de todos los estudiantes interesados en progresar.

-La Teoría de las Aperturas se estudiaba |principalmente por el “Chess Informant” (Sahovski Informator) que fue publicado en 1966 en Yugoslavia por primera vez. Esta publicación, conocida como la "Biblia del Ajedrez", revolucionó el estudio del ajedrez al recopilar partidas de alto nivel sin barreras idiomáticas, siendo dirigida por el GM Aleksander Matanovic.

-Los torneos masivos se jugaban bajo el entonces novedoso Sistema Suizo. Recuerdo la Semifinal Nacional del Campeonato de Cuba 1968 con 100 jugadores, celebrada en el distinguido Hotel Habana Libre de la capital. La final del Campeonato de Cuba de 1971, en la cual participé, comprendía 22 jugadores por el Sistema Round Robin – Todos contra todos-.

-Entre los eventos prestigiosos de la época se encontraban: Hastings en Inglaterra, La Copa Piatigorsky en Los Ángeles 1963 y Santa Mónica 1966; los Capablanca in Memoriam en Cuba, los Campeonatos Soviéticos. El primer Match URSS vs Resto del Mundo – Belgrado 1970 fue otro acontecimiento extraordinario.

-Por entonces el Campeonato mundial de la FIDE se organizaba cada 3 años en matches de 24 partidas. El ciclo competitivo se iniciaba con el Torneo Zonal, el Torneo Interzonal y los matches de la Candidatura: octavos de final, cuartos de final y la semifinal para seleccionar el ganador a enfrentarse al Campeón del Mundo.

-Las Olimpíadas Mundiales por equipos eran acontecimientos esperados por todos los países y una de las más recordadas, por su excelente organización, ha sido La Habana 1966 con la presencia de Robert “Bobby” Fischer como “actor principal” del gran evento.

-Asimismo, después de 55 años aún se recuerda el Torneo Interzonal de Palma de Mallorca 1970, donde Fischer triunfó con 3,5 puntos de ventaja sobre los Grandes Maestros, B. Larsen y E. Geller; R. Hubner, M. Taimanov y W. Uhlmann, completaron los 6 clasificados para los octavos de final. T. Petrosian y V. Korchnoi estaban “sembrados” para esta etapa.

-Entre los años 1960 a 1972 el ajedrez internacional estuvo dominado mayormente por los jugadores soviéticos y algunos occidentales (Bobby Fischer y S. Reshevsky, S. Gligoric, B. Ivkov, F. Olafsson, L. Portisch y B. Larsen

-La generación de jugadores de esas décadas se destacaban por su extraordinario talento, ingenio y comprensión del ajedrez, con el estudio basado en la bibliografía característica de la época. Maestros como Botvinnik, Petrosian, Tal, Korchnoi, Spassky, Fischer, Larsen, Smyslov, Polugaesvsky y Geller, entre otros, aún son referencias obligadas y de primer orden, por sus resultados y aportes al desarrollo de la técnica ajedrecística. Me atrevo a afirmar que en esa época se jugó el mejor ajedrez de la historia, nivel solo alcanzado posteriormente por los Campeones mundiales A. Karpov, G. Kasparov, V. Kramnik, V. Anand y M. Carlsen.

-El gran acontecimiento de esos años y que perdura hasta la actualidad, fue el match por el Campeonato del mundo entre el campeón Boris Spassky y el retador Bobby Fischer organizado en Islandia en 1972. Han pasado más de 50 años y no ha existido otro encuentro mundial que haya despertado tanto interés como este, jugado en plena Guerra Fría entre dos extraordinarios representantes de las potencias socioeconómicas rivales de la época.to

En casi 60 años el Juego Ciencia ha transformado sus leyes, aspectos organizativos y competitivos, y con la modernidad, se puede decir que existe otro ajedrez, resultado de la Revolución Cibernética, que con la tecnología digital, ha transformado su estudio y práctica.

La mística que envolvía al ajedrez que conocí a finales de los años 60 ha desaparecido. Se ha perdido la prestancia del Juego Ciencia, de cuando verdaderos caballeros se vestían tan elegantemente, que algunos parecían estrellas de cine; diferente hoy en día donde observamos jugadores con gorras y pantalones cortos, con la cabeza cubierta y otras excentricidades que empañan la distinción del juego. Sin mencionar a “los tramposos”…