Sable, de Manuel Nova

No tengo que explicar quién es Manuel Nova. Su prestigio profesional como periodista ha brillado siempre. Ha puesto su garra profesional en la búsqueda de la verdad. Ha ocupado cargos de relevancia en distintos medios de comunicación y su palabra se ha hecho sentir en diversos escenarios donde algunos tapan el sol con un dedo.

Manuel Nova acaba de publicar “Sable” un libro dividido en 28 capítulos donde investiga por diversas fuentes la muerte del periodista Orlando Martínez. Llama la atención que el presente libro ni busca venganza, ni pretende ser un dechado irrefutable de verdades ocultas. Es una obra que refiere un contexto, vivido por la sociedad dominicana cuando sus derechos estaban en venta por una censura incómoda. Orlando Martínez fue un ejemplo de la libertad de expresión que hoy puede campearse por sus respetos en el mundo global. Sin embargo, en aquella época el decir verdades tenía un precio que solo el sentido profesional podía sacar a la luz.

El libro es un recorrido por las distintas etapas del periodista en su camino por desmentir las falsedades convertidas por algunos en verdades absolutas. Escrito con pasión, sin dejar detalles al margen, la obra propone revivir aquellos años donde muy pocos tenían el valor de llamar a las cosas por su nombre.

Con una tirada modesta y sin ninguna pretensión antológica, este tomo es una contribución a la historiografía dominicana contemporánea que retrata la figura de un profesional que vivió y murió por decir la verdad y sin ocultarse en el manto de las sombras.