La vocación no siempre llega puntual

Nayrobi CruzSanto Domingo, RD

Nos vendieron la idea de que la vocación aparece temprano, clara y segura. Que a los 18 uno ya debe saber qué quiere ser, qué le apasiona y cómo se ve su futuro, pero la realidad es que casi nunca funciona así.

Buscar la vocación es como caminar si un mapa. A veces creemos que vamos tarde porque todavía dudamos, porque cambiamos de opinión, porque lo que estudiamos no se siente como lo imaginamos. Y cuando estamos en esa posición no podemos pensar que vamos por mal camino, sino entender que estamos probando.

Cada quien vive su carrera a su manera. Hay quien ama lo que estudia desde el primer semestre y hay quien se enamora del camino mucho después. También están los que descubren que su vocación no cabe en una sola etiqueta, ni en un solo título universitario. Y eso está bien, aunque a veces sea difícil aceptarlo.

La vocación no siempre llega como por arte de magia. Muchas veces se construye: con dudas, con errores, con intentos fallidos, con prácticas que no salieron como esperábamos. Se va armando poco a poco, mientras uno se equivoca y vuelve a intentar.

y no se trata de tener todas las respuestas ahora, sino de hacerse las preguntas correctas. De permitirse cambiar, crecer y redefinir el camino sin culpa. Porque al final, no se trata de una competencia, y la vocación no tiene fecha límite.

