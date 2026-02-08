Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Ventana

El miedo al paso del tiempo

Avatar del Keyly Martínez
Keyly MartínezSanto Domingo, RD

En la mitología griega, Krónos (palabra del griego antiguo para referirse al tiempo) es un titán, creadores del universo y antecesores de los dioses conocidos en Grecia como Zeus, Poseidón o Hades. Krónos, rey de los titanes, se come a sus hijos después de escuchar una profecía del oráculo de Delfos que le despertó el miedo a que sus herederos ocupen el trono del Olimpo y lo destruyan algún día; es curioso ver que el supuesto dueño del tiempo le tiene pavor a su futuro.

Los seres humanos también le tenemos miedo hasta cierto punto al paso de los años y considero que es porque nunca estamos conformes con lo que hacemos con él; siempre creemos que nos falta algo para ser nuestra mejor versión: ya debería ser licenciado o estar en un mejor puesto laboral o casado/a y con hijos, o debí estudiar una “mejor” carrera y no la que realicé al final para la complacencia de otros.

Siempre estamos corriendo detrás de un reloj de arena que parece estar a segundos de terminar y buscamos maneras de sentirnos productivos o útiles en la rueca cultural del consumismo, como si sentarnos un segundo fuese un pecado universal. La realidad es que nos sobreexigimos porque vemos nuestra vida a través de los ojos de otros, de una red social o las opiniones de personas frustradas con su propia vida.

Nos hacemos daño de una forma cruel, le exigimos a nuestro cuerpo las medidas de un filtro de Instagram y le exigimos a nuestra mente la sabiduría de Salomón.

Detén en tiempo al menos un segundo y se consecuente.

Come tu postre favorito, practica el curso que te gusta, toma café, lee tu libro favorito y guarda un recuerdo en tu alma que la cámara de tu teléfono no pueda capturar, para que cuando mires tu vida como una cinta cinematográfica, te sientas en paz y satisfecho por las cosas que hiciste en tu Krónos.

Tags relacionados