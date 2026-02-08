A veces pensamos que para ser una estrella de cine, hay que ser una persona con dotes de caballero o de dama, con una buena estatura y ojos azules. Todo un galán o toda una beldad. Sin embargo, existe un personaje que fue hecho de retazos de cadáveres, con un cerebro anormal y con una fisionomía estrambótica, y a pesar de todo lo anterior, ha sido una de las figuras más emblemática de la historia del séptimo arte. El Monstruo de Frankenstein.

Carl Laemmle, Jr. ejecutivo de la Universal Picture, decidió adaptar a la pantalla una obra de teatro basada a su vez en la obra literaria de Mary Shelley - escrita a principios del siglo XIX - con la finalidad de crear una película que impacte desde el punto de vista técnico como narrativa en su historia. Esa película es Frankenstein y la dirección recayó en James Whale y fue estrenada en noviembre del 1931.

El Dr. Henry Frankenstein (Colin Clive) con la ayuda de su sirviente desea construir un cuerpo con retazos de cadáveres con la finalidad de crear vida. Se cree Dios. Con esto llevará a cabo su experimento en su laboratorio y arma todo su arsenal para elevar hacia las alturas el cuerpo sin vida para que lo alcance un rayo en esa noche de tormenta, y así crear vida. El doctor previamente le dice a su ayudante que vaya a buscar a la facultad de ciencias de la Universidad un cerebro, sin embargo, por los azares del destino, el ayudante toma un cerebro que dice en el frasco “anormal“, desde ahí vemos que con esto las cosas no terminarán de nada bien.

El monstruo es extrañamente espantoso y grotesco. Es una criatura que no puede controlar sus instintos; porque no conoce la diferencia entre el bien y el mal. Asesina y destruye todo a su paso por lo que los habitantes de la comarca le buscan frenéticamente para acabar con él. Esta criatura pudiera representar todos los antivalores que posee el ser humano.

Sin embargo, hay que destacar el gran trabajo de maquillaje de la película para poder transformar al actor Boris Karloff en este personaje. El maquillista era Jack Pierce uno de los mejores de la industria del cine y que ha pasado a ser reconocido por su gran trabajo en películas de terror. Las largas horas que se necesitaban para pasar a este milagro de la transformación se hicieron eco todos los periódicos de la época realzando este trabajo fenomenal.

El éxito logrado por esta película contribuyó que para el 1935 se hiciera una secuela denominada “La Novia de Frankenstein“ de igual o mejor que la anterior, dando así el comienzo de una saga para los amantes del cine de terror. A raíz del estreno de la película, el actor Boris Karloff recibía cartas de admiración por su trabajo – incluyendo niños – ya que todo el mundo tenía compasión por el monstruo y no repulsión como debiera haber sido.

Con esto la Universal Studios siguió desarrollando este género y utilizó para varias de sus películas al director James Whale que se destacó en este tipo de largometraje.

El monstruo de “Frankenstein”, figura emblemática del séptimo arte, se convertió en símbolo del terror; pero fue querido y amado por todos.

Curiosidades

1) Tiene una dura de una hora y diez minutos, sin embargo, se aprovecha lo suficiente para poder desarrollar la trama.

2) La primera opción para encarnar al monstruo era el actor Bela Lugosi que venía de realizar Drácula. Sin embargo, lo rechazó porque la gran cantidad de maquillaje que llevaba la criatura la gente no lo iba a reconocer.

3) En su lugar se escogió al actor inglés Boris Karloff que se había iniciado en la Gran Pantalla en el 1919; pero este personaje lo convertiría en el gran papel de su vida.

4) Esta película ha sido parodiada muchas veces siendo la más famosa “El Joven Frankenstein“de Mel Brooks en 1974.

5) Muchas personas se confunden que el monstruo es Frankenstein y es en realidad el nombre del doctor. El creador.

6) El productor Carl Laemmle, Jr. ofreció a James Whale un total de 30 adaptaciones cinematográficas para dirigir. James escogió ésta por alejarse de las películas bélicas con las que se le había asociado hasta entonces. Whale es ahora principalmente recordado por esta ya mítica adaptación cinematográfica.

7) La escena en el cual se encuentra el monstruo con la niña es una de las escenas más famosas del cine. Tanto así, que sirvió parte de la inspiración al director Víctor Erice para su película “El Espíritu de la Colmena” en 1973.

8) En 1991, fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos junto a otros trabajos para ser preservada en el National Film Registry.

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: Frankenstein

Año: 1931

Duración: 71 minutos

James Whale: Destacado director inglés destacado en películas de terror.