El cautivo

Dentro de la filmografía de ficción sobre la vida de Miguel de Cervantes hay de todo, como en botica. Lo cierto es que todavía crece la ausencia de un filme total, con valores cinematográficos apreciables. Esta nueva mirada a un episodio en la vida del Manco de Lepanto (que no era manco como algunos de sus biógrafos pintan), era un ser atado a la aventura.

Un cineasta de la talla de Alejandro Almenábar, da rienda suelta a su creatividad para exponer una faceta controversial en la vida del autor de “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”: aquella donde asume su cautiverio en Argel. Aquí Cervantes más que un guerrero o un esclavo sometido al cautiverio, es presentado como un cuenta cuentos que revive las historias del “Lazarillo de Tornes” como si fueran “Las mil y una noches” o más acá los inolvidables “Cuentacuentos”, personaje creado por el extinto escritor cubano Onelio Jorge Cardoso quien inventaba historias para entretener a los campesinos después de largas jornadas de trabajo.

Aquí no aparece el Almenábar que impactó con “Los otros”, “Tesis”, “Mar adentro”, “Ágora” o “Abre los ojos”, entre otras, sino que el afamado director chileno afincado en España muestra la faceta más aventurera, suspicaz e irreverente de su protagonista y saca a la luz algunos de sus fantasmas personales, posibles claves en su identidad.

Es buen cine, pero menor, con locaciones desarticuladas y cinematografía carente de recursos de vanguardia . Estamos en presencia de un filme que pasará sin penas ni glorias a pesar de sus escapes literarios y conflictos entre las amistades del protagonista.

En el reino de la invención todo cabe. Hasta un soldado valiente que capaz de seducir a un Bajá para escapar del cautiverio donde vive.

Ficha Técnica

País: España. Año: 2025. Duración: 133 minutos. Director y guion: Alejandro Almenábar (sobre una historia de Alejandro Hernández y Alejandro Almenábar). Reparto: Julio Peña, Alessandro Borghi, Miguel Rellán, Fernando Tejero, José Miguel Poga y Luis Callejo. Premios: Nominada a 7 premios Goya. Sinopsis: El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera la muerte si alguien no paga su rescate, el personaje encontrará refugio en contar historias. Estos relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad. Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.