Recuerdan 1er aniversario fallecimiento pintor Leon Bosch

Amigos, familiares y artistas,recordaron el primer aniversario de la muerte de destacado pintor dominicano León Bosch García, quién falleció en Washington el pasado 3 de febrero del 2025.

León nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 1936. Hijo de Isabel Garcia y del expresidente y escritor dominicano Juan Bosch quien desde muy temprana edad reconoció sus dotes por la pintura y lo inscribió en la Academia de San Alejandro en la Habana, Cuba 1952-53.

Luego de un periplo de tres años por Sur América, Bosch realizó sus estudios en Madrid, España, donde durante tres años se inscribió como copista en el museo del Prado para estudiar a los maestros del Barroco Español como Velázquez, entre otros.

Asistió al Círculo de Bellas Artes para estudiar la figura humana, así como a los museos más importantes de Europa (Italia, Francia, Austria, Alemania, Holanda e Inglaterra) donde estudió la técnica de importantes pintores clásicos.

Además de sus estudios de neoclasicismo personal, riguroso, tiene el respaldo de una convicción siempre conservada, maneja el colorido, la factura como atmósfera de los maestros flamencos y españoles de los siglos XVII y XVIII pero en el contexto dominicano.

Paisajista, bodegonista y retratista, siendo el retrato con el que más se destacó y la introducción de la tridimensionalidad, como podemos ver en sus obras que se encuentran en colecciones privadas en el país y en el extranjero. Participó en exposiciones iindividuals y colectivas en Estados Unidos y Europa.

Ingresó en el servicio exterior en el 1996, en Roma y alli pintó la imagen de la Virgen de la Altagracia, que se encuentra actualmente en la Basílica de San Giovanni dei Fiorentini.

En Madrid publicó su libro La Taberna del Corsario con el que se inició en la literatura.

Falleció el 3 de febrero del año 2025 en Washington, D.C.

Su viuda, la doctora Altagracia Santana de Bosch, resaltó las dotes de humanista de León Bosch, su profundo amor por la República Dominicana y su gran legado artístico para regocijo y valor de la cultura y las artes dominicana.