Cineasta Bladimir Abud presentará conferencia sobre cine Dominicano en Boston

La conferencia, organizada por la Casa de la Cultura Dominicana en Boston y auspiciada por la DGCINE y el Consulado Dominicano en Boston, analizará la transformación del cine nacional y presentará detalles del rodaje del primer filme de ciencia ficción espacial del país.

BOSTON, Massachusetts – Este próximo 7 de febrero, la Casa de la Cultura Dominicana en Boston, en colaboración con la Dirección General de Cine (DGCINE), el Consulado de la República Dominicana en Boston y la Dirección de Cultura en el Exterior Nueva Inglaterra, presentará la conferencia magistral "El Cine Dominicano: Historia, Industria y Nuevos Retos". El evento tendrá lugar a las 5:00 p.m. en la sede del Consulado Dominicano.

La ponencia, a cargo del laureado cineasta Bladimir Abud, ofrecerá una visión integral sobre la realidad cinematográfica dominicana, vinculando el impacto histórico de la Ley de Cine (108-10) con la situación actual de la industria. Se destacará cómo este marco legal no solo ha impulsado el volumen de producciones, sino que también ha propiciado una mejora sustancial en el nivel técnico y artístico de los filmes dominicanos, preparándolos para enfrentar los desafíos del mercado global y el streaming.

Luis Matos, presidente de la Casa de la Cultura Dominicana en Boston, resaltó la importancia de esta visita para la comunidad dominicana en Massachusetts: "Contar con un cineasta de la trayectoria de Abud nos permite estrechar los lazos culturales y entender el auge de nuestra industria cinematográfica desde una perspectiva profesional y académica".

Por su parte, Cira Espinosa, coordinadora del evento, informó que la actividad busca integrar a los diversos sectores de la diáspora interesados en el arte. "Estamos cuidando cada detalle para que esta conferencia sea un espacio de intercambio enriquecedor sobre los nuevos rumbos de nuestra identidad visual", señaló.

Evolución y Primicias

Como hilo conductor se analizará la trayectoria del propio Abud, transitando desde el realismo social —con obras como "La Lucha de Ana" y "A Orillas del Mar"— hacia nuevas fronteras narrativas.

En este contexto, se presentarán detalles exclusivos del proyecto "ARJÉ IV: Ser en el Espacio", cuyo rodaje está pautado para iniciar en julio. Este proyecto marca un hito en la filmografía local al incursionar en la ciencia ficción espacial, sirviendo de base para debatir el concepto de "Cine-Devenir" y la capacidad del cine para captar la transformación de lo real.

Sobre Bladimir Abud

Director, productor y guionista dominicano, distinguido por plasmar las problemáticas cotidianas de la sociedad con un marcado compromiso hacia el realismo social. Su filmografía ha sido ampliamente galardonada tanto a nivel nacional como internacional:

La Lucha de Ana (2012): Su ópera prima marcó un precedente al ser seleccionada en más de 30 festivales internacionales, incluyendo el Festival Internacional de Cine Latino de HBO en Nueva York. La obra fue galardonada con el Premio Soberano a la "Mejor Película" en 2013.

A Orillas del Mar (2016): Este drama consolidó su carrera al recibir los premios Soberano a "Mejor Película" y "Mejor Director" en 2017. Además, formó parte de la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y compitió en el Festival Internacional de Cine de Róterdam (Curacao IFF).

La Otra Penélope (2019): Continuó su racha de éxitos al obtener los premios a "Mejor Película" y "Mejor Director" en el Festival de Cine Dominicano RD (FestCineRD), además de recibir una Mención de Honor en el Festival de Cine Latino e Ibérico de Yale (LIFFY).