“Almendra”: vivir sin emociones

¿Cómo lloran las personas que no pueden sentir nada? Esa es la pregunta que hace la portada de esta novela.

“Almendra” es una novela de aprendizaje escrita por Won-Pyung Sohn. Trata sobre un joven que debe aprender a vivir solo después del asesinato de su abuela y la caída su madre en un coma, a pesar de ser incapaz de sentir emociones.

Escribe diferente

Won-Pyung Sohn escribió el libro con un estilo conciso y directo, adecuado con el público juvenil de la novela y acorde a cómo el protagonista percibe su mundo.

El joven Yunjae describe su realidad de manera fría y quirúrgica a causa de su condición neurodivergente. Su condición de alexitimia es un trastorno psicológico que dificulta la comprensión y expresión de emociones humanas. En el caso de Yunjae, sus amígdalas cerebrales son menores al tamaño de una almendra, lo cual explica el título de la novela.

“Almendra” está estructurada en capítulos de menos de 5 páginas en general. Esto es porque el tiempo en la novela pasa rápido y así lo siente el lector.

¿Ser diferente es un superpoder?

Desde el principio, Yunjae no ve su alexitimia como un superpoder. De hecho, la considera una maldición: “No saber lo que es el miedo no significa ser valiente, sino ser un idiota que se queda inmóvil cuando se le viene encima un automóvil”, sentencia Yunjae.

Por eso, el joven debe enfrentarse al desafío de estudiar el comportamiento humano, aún sin poder entenderlo.

A lo largo de la novela, él debe fingir emociones hasta que su mente las considere reales. Para eso le acompañan un viejo amigo de su madre, una chica deportista y un acosador que se muestra empático con él.

También resulta muy interesante cómo critica su realidad.

“La gente habla a la ligera e incluso desdeña ser común y corriente, pero ¿cuántos gozan de la tranquilidad que implica ese tipo de vida? Para mí en particular, era algo casi irrealizable porque precisamente no había nacido como el resto del mundo. Ni tampoco había nacido con dotes especiales, así que yo no era más que un chico raro que estaba perdido en algún punto entre ambos extremos” (página 51).

¿Deberías leerla?

“Almendra” es una novela honesta, desgarradora y de sanación. Es breve, mas deja una impresión profunda en sus lectores. Yunjae es la representación de las personas neurodivergentes, quienes deben vivir con una mente distinta en un mundo que no fue hecho para ellos. Mas muchas veces esa diferencia los hace entender mejor la realidad.

Ficha técnica

Título original: Amondeu

Autora: Won-Pyung Sohn

Páginas: 256

Publicación: 3 marzo 2020

Traductora: Sunme Yoon

Público objetivo: Adolescentes y adultos

Editorial: Temas de Hoy

ISBN: 978-84-9998-791-0

Código: 0010254635

Sinopsis: Un adolescente incapaz de sentir emociones se ve obligado a vivir solo, después que un psicópata ataca a su madre y a su abuela; pero todo cambia cuando varias personas improbables le ayudan a dejar su soledad y lo impulsan a empatizar con la gente.