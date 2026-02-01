A veces podemos ser una coma...

La rutina diaria es agobiante y provoca tantos sentimientos que suelen ser complicados de explicar. Sin embargo, es parte de crecer, de abrir nuevas puertas a través del tiempo.

En muchas ocasiones esas situaciones nos provocan ansiedad, nos llevan a estar inquietos o hasta desesperados por el simple hecho de querer saber qué pasará después.

Ese es el instante en el que deberíamos intentar ser una coma. Pero, ¿qué es una coma? Según la Real Academia Española, la coma es un signo de puntuación que indica una pausa breve y sirve para separar elementos de una oración.

Claro, existen equivalentes más amplios para describir ese signo ortográfico; no obstante, en este contexto es esencial tomar la parte donde revela que puede ser una "pausa breve".

¿Por qué? Seguro es la pregunta que sigue. Bueno, respirar profundo, tomar un poco de agua, tener un día de descanso o simplemente mirar un atardecer puede fungir como una coma para esos que son invadidos por el estrés y que suelen perder su energía constantemente en la rutina del diario vivir.

Tomar una pausa, o una coma, es una muestra de cariño para nosotros mismos. Quizás es ese el empujón que necesitamos para no perdernos en los ensordecedores sonidos del ambiente.

Hay que buscar la forma de no perder la esencia que nos hace especiales, tratar de descubrir quiénes somos. Así como la coma, tomarse una pausa para apreciar lo bueno y posteriormente continuar en el camino angosto que coloca la vida.