Existen ciudades que van tomando características y condiciones muy particulares que llegan a convertirse en un personaje geográfico e histórico en el mundo. La ciudad de Nueva York es considerada como la capital del mundo por sus influencias artísticas, culturales, económicas y por la heterogeneidad de sus habitantes y visitantes.

La ciudad se compone de cinco distritos y el más emblemáticos de ellos es la comuna de Manhattan; por el cual un gran cineasta como Woody Allen, le hace honor en su película titulada “Manhattan” del año 1979, cargada de una sublimidad en sus planos para destacar el amor a la ciudad. Cada restaurante; cafés, bares y tiendas, siempre estarán presentes en la memoria de todo aquel que la haya visitado. Posee una magia por la cual siempre estará el axioma de: Nueva York...es Nueva York.

La historia de este filme se centra en Isaac Davis (Woody Allen), un escritor de comedia para la televisión con dos divorcios, y de manera reciente, mantiene una relación con una joven de 17 años, mientras él tiene 42. Su última esposa se ha fugado con una lesbiana y está a punto de publicar un libro sobre la relación que mantenía con Isaac. Su mejor amigo posee una relación extramarital con una persona que roza de manera ácida con Isaac, donde este último personaje es interpretado por la actriz Diane Keaton. Como podrán notar existe una maraña de situaciones y complejidades en el manejo de las relaciones que hace de esta película bastante interesante.

Lo que nuestro querido guionista y director trata de mostrarnos son las relaciones humanas de manera sarcásticas donde fluye la falta de madurez y de comprensión sobre este grupo de personas que privan de intelectuales. En esta relación, Isaac manteniendo una relación con esta joven de 17 años, puede ser posible que esté pasando por la llamada crisis de los 40’s; pero se sobreentiende que ella no posee la templanza para llevar a cabo una relación madura, cuando son ellos “los adultos” que por sus pedanterías intelectualoides no han podido madurar los suficientes para llevar a cabo un equilibrio emocional.

Todo esto tiene de trasfondo a la ciudad de Nueva York, específicamente a Manhattan, como una manera de tributo a dicha ciudad con la música de George Gershwin de fondo; pero rodada en blanco y negro para darle ese toque de nostalgia perenne.

Woody Allen siempre se ha destacado por mostrarnos en sus películas los conflictos emocionales y el esfuerzo que hay que hacer para trabajarlo cada día y poder mantener ese sentimiento. Es un reencuentro consigo mismo y descubrir esas pequeñas cosas las que hace interesante la relación donde se pueda compartir los mismos gustos; pero también, compartir los defectos ya que no somos seres infalibles y ahí está el toque mágico para poder entendernos como pareja.

El cinematógrafo de “Manhattan” (Gordon Willis) es el mismo que trabajó en “El Padrino” considerada esta última una de las mejores fotografías en el cine, dándole este toque nostálgico a la ciudad de Nueva York; pero sobretodo acompañado de un guion espectacular donde le rinde homenaje a Ingmar Bergman en su conversación con el grupo de amigos quien es el cineasta adorado por Woody Allen.

En fin, estamos ante una obra maestra del cine, donde podemos relacionar el amor entre parejas y el amor por la ciudad como parte esencial de nuestro diario vivir.

Curiosidades

1) Después del super éxito de “Annie Hall”, United Artists, productora del filme, tomó una decisión: le dijo a Woody Allen que, a partir de ese momento, podía hacer lo que quisiera. El cineasta acaba de rodar “Interiores”, y no se le ocurrió mejor idea que filmar una comedia romántica en blanco y negro. Los directivos del estudio temblaron, pero finalmente aceptaron el proyecto del director.

2) Woody Allen es un neoyorquino de toda la vida. Y, en su filmografía, no podía faltar el gran canto de amor a su ciudad. Como dijo el cineasta en una entrevista, “presenté una vista de la ciudad como me gustaría que fuera, y como puede serlo si te tomas la molestia de caminar por las calles correctas”. Todo aquel que haya ido a Nueva York entenderá de qué está hablando.

3) La música de George Gershwin fue esencial para la realización. El propio Allen reconoce que la idea misma vino de escuchar al autor. “Estaba escuchando un álbum con aperturas de conciertos de Gershwin y pensé que con eso se podría hacer una cinta en blanco y negro y romántica. “Rapsodia en azul”, una de sus más hermosas partituras, abre la cinta con imágenes de Manhattan.

4) En su momento, “Manhattan” recaudó cerca de 40 millones de dólares. Si se ajusta esa cifra a la inflación de hoy, la película ha hecho cerca de 124 millones de dólares, llevándola al top 3 de las más taquilleras de Woody Allen, junto a “Annie Hall” y “Midnight in Paris”.

5) “Manhattan” fue nominada a dos premios Óscar: uno para Allen y Marshall Brickman por el guion del filme, y otro para Mariel Hemingway como Mejor Actriz de Reparto. ¿Lo curioso? Hemingway fue vencida por Meryl Streep, quien también trabaja en “Manhattan” como la ex esposa lesbiana del personaje de Allen. Streep obtuvo ese año su primer Óscar por “Kramer vs. Kramer”.

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: Manhattan

Año: 1979

Duración: 90 M

Woody Allen: Destacado guionista, actor y director norteamericano con un portafolio de películas con un contenido muy peculiar.