Henry Molina, inolvidable líder sindical dominicano

De la mano con RD Positiva, en octubre de 2025 se realizó una revista, “Henry Molina en la sombra de la democracia”, en la que se enmarcó la vida y obra del mismo a través de los ojos de su nieto Guillermo, como fue el proceso en que República Dominicana dio sus primeros pasos en la democracia tras la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo.

Molina fue una muestra de lo que es un ciudadano dominicano ejemplar; entre sus hazañas se encuentra el haber sido líder sindical internacional, fundador de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASD), responsable de la creación del Instituto de Formación Agraria y Sindical e ideó la ley que originó el Instituto de Formación Técnico Profesional.

En palabras de su hijo, Luis Molina, no solo son valoraciones, sino que forman parte de un entramado histórico, íntimo y humano; demuestra la importancia del cine dominicano como una herramienta que preserva la identidad y la huella que dejaron en el país figuras como Henry Molina.

En 1965, el revolucionario Molina formó parte del grupo de apresados por hacer denuncias en contra de los actos anticonstitucionales; mantuvo con firmeza su entrega por la justicia. Algo que lo caracterizó fue que no tenía vinculación con ningún partido en particular y sus acciones fueron dirigidas por el bien común de los trabajadores, por sus iniciativas en la propuesta de un nuevo código de trabajo, la creación de una ley de seguridad social en 1970.

Entre 1974 y 1986 tuvo mucha relevancia internacional, por lo que hasta recibió reconocimientos en Venezuela, Tailandia, Alemania, Chile y la misma República Dominicana. Hacia el 2000, continuó participando en congresos y seminarios en toda Latinoamérica.

La revista es una pieza que hace un recorrido por lo que atravesó Henry, que se va nutriendo de los testimonios de personas que formaron parte de su vida en distintas etapas, ya sea en la personal o laboral. Algunos son: Juan Bolívar Díaz, Andrés Navarro, Abigaíl Cruz Infante e Hipólito Mejía.

El material da un adelanto de lo que se ve en el documental que fue ejecutado en colaboración por la Dirección General de Cine República Dominicana, Estándar Films, RD Positiva y Pequod Animation, que cuenta con su hijo, Luis Emilio Molina, y Jason Blanco como productores y gestores culturales, acompañados de Guillermo Molina, nieto de Henry, en la parte de guion.