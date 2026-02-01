Gobierno impulsará una transformación cultural en San José de Ocoa

El Director Provincial de Cultura en la Provincia San José de Ocoa, el gestor cultural Julio Villar afirmó que se va rescatar lo perdido y que van atraer nuevas acciones culturales.

Dijo que en esto momento trabajan el trimestre patrio, sumándose en calidad de representante de cultura en cada una de las actividades que se realizará en el municipio.

Agregó, que se rescatarán la memoria histórica, así también el carnaval no solo en la provincia sino además en los municipios y distritos, donde terminará con la presentación del carnaval provincial.

El representante cultural en esa demarcación anunció que llevaran a cabo en lo adelante el primer Festival de Cine a la provincia San José de Ocoa. Además, el baile folklórico provincial con músico del mismo pueblo.

Villar destacó la necesidad de rescatar y promover las manifestaciones culturales ocoeñas, apoyar a los artistas y gestores culturales, y crear espacios permanentes para la formación, difusión y participación comunitaria.