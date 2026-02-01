“Carrie”: de dónde nacen los monstruos

El refranero popular dice que los monstruos no nacen, se hacen. Todas las personas que cometen atrocidades primero fueron víctimas del mal, pero pocos lo recordamos.

“Carrie” es una novela de horror psicológico escrita por Stephen King. Cuenta la historia de una adolescente que adquiere poderes telequinéticos durante la menstruación, y se ve empujada a vengarse de quienes la atormentan en la escuela y de su madre ultrarreligiosa.

Cómo se narra el horror

Desde que comienzas a leer “Carrie”, sabes que algo horrible va a suceder. Desde el inicio te dan a entender que Carrie White es capaz de provocar atrocidades. Pero aún así, King te convence de seguir la lectura para saber no solo qué va a suceder, sino cómo se darán los acontecimientos.

Esta novela se divide en tres partes. Pero la estructura dentro de estas tres partes es única.

El libro usa recortes de periódicos, revistas, informes gubernamentales, libros y narraciones en tercera persona desde varios puntos de vista. Stephen King estructura a “Carrie” de esta manera para dar mayor credibilidad a lo que cuenta. Nos cuenta la historia como si hubiese pasado en nuestra realidad.

Esta estructura critica cómo las autoridades y las personas externas pueden juzgar mal en situaciones tan complejas. Muchas veces las personas son puestas como buenas y malas sin entender el contexto de sus actos.

Por otro lado, el narrador omnisciente de la novela siempre se adentra en la mente de los personajes. Esto lo hace ya sea dentro de la narración, a través de testimonios posteriores o mediante el uso de paréntesis. Esto da desarrollo a los personajes y te hace un testigo más de la acción.

Los orígenes de la maldad

La novela fue publicada en 1974. Pero su historia es tan actual como hace cincuenta años.

Carrie White es considerada lo que en estudios sobre narrativa llamaríamos un antihéroe. Es una protagonista que hace cosas malas, pero que tiene motivos entendibles. Uno no justifica lo que ella hace, pero entiende por qué lo hizo.

Sin entrar en terreno de espóiler, “Carrie” ha envejecido como el buen vino. La novela refleja las causas de muchos episodios juveniles de violencia en Estados Unidos.

Cuando las instituciones abusan de los niños y adolescentes, muchas veces ellos se ven condenados a usar violencia para sobrevivir o para hacer justicia en un mundo cruel y egoísta.

Lo trágico es que estos acontecimientos no dejan ganadores ni perdedores, solo víctimas.

Sobre Stephen King

“Carrie” fue la primera novela publicada por Stephen King. El autor tiró el manuscrito a la basura, pero su esposa Tabitha King le insistió que continuase.

Si bien esta fue la primera novela publicada del autor, esa no fue la primera que escribió. Esta es “La larga marcha”, publicada en 1979 bajo el seudónimo de Richard Bachman.

¿Cómo se llama la obra?

“Carrie” es una novela de terror inquietante y realista. Te atrapa y no te suelta después de casi 300 páginas.

Su impacto cultural fue inmediato y tuvo varias adaptaciones al cine. Destacan el largometraje de 1976, dirigido por Brian De Palma y otro de 2013, dirigido por Kimberly Peirce.

“Carrie” alerta sobre la espiral de autodestrucción a la cual pueden caer las víctimas de abuso. Un camino que debe evitarse desde la familia, la escuela y los adultos responsables.

Ficha técnica

Título original: Carrie

Autor: Stephen King

Número de páginas: 256

Duración de audiolibro: 7 horas y 52 minutos

Traductor(es): Carlos Milla Soler, Gregorio Vlastelica

Público objetivo: Adultos

Editorial: Plaza & Janés, DeBolsillo (Penguin Random House Grupo Editorial)

Sinopsis: Una joven acosada por sus compañeras de instituto, vive con su madre, una fanática religiosa; en las duchas, su primera menstruación provoca las burlas de las demás chicas y desencadena una sucesión de hechos sobrenaturales y terroríficos.