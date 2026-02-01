Aprenda de verdad: Conceptos básicos para jugar bien

“Todos los Maestros de Ajedrez fueron un día principiantes” – I. Chernev –

La experiencia como Profesor/Entrenador de Ajedrez me ha enseñado que los principiantes (niños y jóvenes mayormente) aprenden el movimiento de las piezas y otros rudimentos y entonces les llega un momento en que paralizan su desarrollo ajedrecístico porque desconocen las herramientas técnicas propicias para progresar.

Después del desarrollo de las piezas hacia el Centro del tablero y realizado el Enroque, los aprendices, preguntan, Profesor, ¿y qué hago ahora?, ¿cómo continúo?, entre otras interrogantes que expresan frecuentemente.

A tal efecto, este trabajo brinda brevemente, algunas normas, consejos o principios que todo aprendiz del Ajedrez debe conocer si desea avanzar en el Mundo de las 64 casillas. Las normas están conceptualizadas por piezas pero deben analizarse de forma integral y aplicarlas en el momento oportuno en cada partida.

El Peón es el alma del Ajedrez (Philidor).

1.La estructura de peones es el esqueleto del juego y de ella se desprenden los planes estratégicos de la partida.

2.Al mover los peones hay que ser cauteloso porque ya después de avanzados no pueden retroceder.

3.Cualquier movimiento de los peones que protegen el Enroque constituye una debilidad.

4.La mayoría de peones en un flanco, en especial el de Dama, es una ventaja en el final.

5.Al capturar con los peones, si es posible, es mejor hacerlo hacia el centro del tablero.

6.Los peones aislados, retrasados o doblados, son debilidades en la estructura.

7.“No coloquéis los peones en el color de vuestro Alfil”. (Fine).

8.“Cada peón es potencialmente una Dama”. (Mason).

9. En el final, dos peones ligados en la sexta fila suelen ser más fuertes que una Torre.

10.Es necesario bloquear los peones pasados con las piezas para que no puedan avanzar.

11.Los peones pasados deben ser apoyados desde atrás con una Torre.

12.En general, los peones centrales son más importantes que los laterales.

13.Los peones doblados además de ser débiles, a veces entorpecen el movimiento de las piezas.

14.Es mejor tener una mayoría de peones en el flanco donde no están los Reyes, ya que en un final de peones estarán alejados del Rey contrario y eso constituye una ventaja.

15.En el final, un peón retrasado es una debilidad, más, si su avance está bloqueado por una pieza enemiga.

«Yo he agregado estos principios a la ley: pongan los Caballos en acción antes de que los Alfiles sean desarrollados” (Em. Lasker).

1.Los Caballos son más potentes que los Alfiles en posiciones cerradas o estáticas.

2.Los Caballos son piezas de corto alcance; evita colocarlos en los extremos del tablero.

3.Los Caballos coordinan mejor con la Dama, que los Alfiles con la Dama.

4.El Caballo es la mejor pieza para bloquear el avance de un peón.

5.Crea casillas fuertes para tus Caballos, es decir, un lugar del campo enemigo donde no puedan ser desalojados, preferiblemente en el centro.

6.Un Caballo que defiende a otro, suele ser una sobrecarga para cada uno de ellos.

El Alfil: única pieza obligada a ir siempre por casillas del mismo color.

1.Los Alfiles “funcionan” mejor en posiciones abiertas y son superiores al Caballo en el final porque pueden dominar más espacio.

2.Coloca los Alfiles fuera de las cadenas de tus propios peones.

3.Intenta cambiar tu Alfil “malo” de cara al final.

4.La pareja de Alfiles en una posición abierta constituye una poderosa arma.

5.Coloca tus peones en diferente color de las casillas dominadas por tu Alfil para que éste pueda moverse sin dificultad.

6.No se debe cambiar un Alfil por un Caballo a no ser que obtengamos un claro beneficio en el cambio.

7.Los Alfiles pueden ser encerrados por peones, debemos tener mucho cuidado antes de comer un peón que puede estar “envenenado”. Antes de capturar un peón debemos saber con seguridad si posteriormente podrá retirarse nuestro Alfil.

La Torre: pieza que en la Apertura sirve para crear una fortaleza en torno al Rey a través del enroque y muy ofensiva en los finales.

1.Las Torres necesitan las columnas abiertas para maximizar su eficacia.

2.Conseguir colocar una Torre en la séptima fila suele ser una gran ventaja.

3.Dos Torres ligadas en la séptima u octava fila suelen proporcionar un efecto devastador en el campo contrario.

4.Coloca las Torres detrás de los peones pasados.

5.Las Torres son piezas de movimientos lentos, y tiene gran eficacia en el final de la partida, cuando hay espacios abiertos.

La Dama: única pieza femenina en el tablero de Ajedrez.

1.Trata de centralizar la Dama, así dominará más casillas y será más fuerte.

2.En la apertura es bueno hacer una jugada de Dama para completar el desarrollo y comunicar las Torres, pero es un error moverla varias veces sin un objetivo concreto.

3.Cuidado con los peones que la Dama puede capturar en la apertura; podrían estar “envenenados”. Recuerda el axioma de Tarrasch: “toda ganancia de un peón con la Dama en la apertura es un error”.

4.La Dama es la pieza más cualificada para realizar amenazas dobles a puntos distantes del tablero.

Frases Técnicas

1. Con el fin de mejorar tu juego, debes de estudiar los finales antes que todo, ya que mientras que los finales pueden ser estudiados y dominados por sí mismos, el medio juego y la apertura deben de ser estudiados en relación con los finales. (J. R. Capablanca)

2. La táctica fluye a partir de una posición superior. (Bobby Fischer)

3. Solo el jugador con la iniciativa tiene el derecho a atacar. (W. Steinitz)

4. Cuando veas una buena jugada, trata de encontrar otra mejor. (Em. Lasker)

5. Quien no asume un riesgo nunca ganará una partida. (GM P. Keres)

6. Por medio del razonamiento se llega a descubrir las combinaciones. (MI R. Grau)

7. La capacidad defensiva de una pieza clavada es solo imaginaria. (A. Nimzovitch)

8. Un mal plan es mejor que no tener ningún plan. (F. Marshall)

9. Puntos débiles o agujeros en la posición de tu oponente deben de ser ocupados por las piezas, no por Peones. (Dr, S.Tarrasch)