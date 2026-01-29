Esta versión cinematográfica sobre una de las primeras novelas de Agatha Christie (1929 y ambientada en el Londrés de 1920) demuestra, junto a la acertada trama de misterio, el infortunio de su director. Intentó incorporar novedades a la obra detectivesca, pero al final solo dejó cabos sueltos; alargamiento de la trama y en su búsqueda de originalidad no le otrogó categoría cinematográfica a esta obra de la inolvidable “dama del suspenso”.

Tanto Sweeney como su guionista no pudieron salvar la historia de dos crímenes sin aparente solución, lejos de escenarios de cuartos cerrados y puñales por la espalda.

Quizás “Las siete esferas” llamará la atención como obra de entretenimiento dirigida al gran público, pero ante un segundo videaje, sus fallas saltan a la vista, los misterios se tambalean y su final rebuscado es una excusa para justificar algunas pifias (desde el primer e inexplicable asesinato) como las exageraciones actorales, gestos prefabricados, persecuciones inexplicables y datos fuera de contexto solo salvables ante la impronta detectivesca de la joven Mia McKenna-Bruce, siempre dentro de su rol sin otras ambiciones. Eso es algo que salva a esta serie y la convierte en otro subproducto para el consumo masivo.

Algo a su favor es su equilibrado metraje. Si para rodar, por ejemplo, “Lawrence de Arabia” se necesitaron doscientos veinte minutos, y la cinta “Oppenheimer,” fue atendida a pesar de su ciento ochenta minutos, aquí Sweeney, armado de un veneno y una pistola tambaleante, logró armar tres capítulos en solo ciento cincuenta y cinco minutos. Esto puede ser algo realmente notable para futuros filmes de naturaleza popular que se conven en teleseries por obra y gracia de la demanda. Claro que tanto “Lawrence de Arabia” como “Opemheimer” son obras maestras. Pero “Las siete esferas”, no. Las dos primeras no son cintas para disfrutar comiendo chocolates, pero esta, sí.

Ficha Técnica

País: Reino Unido. Año:2026. Duración: Tres capítulos de cincuenta y dos minutos cada uno. Director: Chris Sweeney. Guion: Chris Chibnall (sobre un libro de Agatha Christie). Reparto: Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham, Martin Freeman y Edward Bluemel. Sinopsis: En una fiesta en una casa de campo, una broma parece haber salido mal. Resolver el misterio recaerá en la joven Lady Eileen ‘Bundle’ Brent. Este hecho cambiará su vida y pondrá al descubierto los secretos más oscuros de la alta sociedad inglesa.