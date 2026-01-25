Recordando a Raquel Welch

El mundo del entretenimiento va creando íconos que muchas veces se convierten en punto de referencia. Los actores en el mundo del cine no escapan a esta realidad. Es por ello, que los afamados cinéfilos de todo el globo admiraban a una actriz, que por su encanto y su belleza a finales de los años sesenta y toda la década de los años setenta del siglo pasado, llegó a convertirse en una leyenda del llamado “Sex-Symbol” que influyó en una generación que ha sido recordada por siempre: Jo Raquel Tejada mejor conocida como Raquel Welch.

Nacida en la ciudad de Chicago era hija de un ingeniero aeronáutico de nacionalidad boliviana por lo que nuestra recordada actriz tenía sangre latina en sus venas. Es quizás, por esa combinación de razas, pudo poseer una figura tan llamativa que les causó el término muy apropiado de: “El Cuerpo”.

En su juventud se trasladó junto con su familia a San Diego, y estudió interpretación y modelaje. Trabajó como presentadora de un espacio de televisión y como modelo publicitaria llegando a conocer a su primer esposo James Welch de quien toma su apellido como parte de su nombre artístico.

En 1965 Welch rodó su primera película como protagonista, “A Swingin' Summer”, sin embargo, su actuación en este filme no fue tan glorioso. Es en el 1966 con la película “One Million Years B.C.” donde se transforma instantáneamente en una “sex-symbol” vestida con un escueto bikini de piel que revelaba su escultural figura, por la cual fue llamada «El Cuerpo».

En esta década trabajó con grandes actores tales como: Marcello Mastroianni en el filme “Dispara fuerte, más fuerte, no lo entiendo (1966)” en el filme de intriga “La mujer de cemento” (1968) con Frank Sinatra, y “Gran golpe a la napolitana” (The Biggest Bundle of Them All, 1968) con Robert Wagner y Vittorio de Sica; pero el filme que causó un gran revuelo desde el punto de vista de besos interracial en la gran pantalla fue con el filme “100 rifles” el cual escenificó con Jim Brown. Este último, quien era un jugador de futbol americano y participó como actor en varios filmes, se vio involucrado en un ataque feroz por parte de activista de la discriminación racial, dando como resultado, un morbo en el público de querer ver dicho filme resultando un éxito de taquillas.

En el 1970, Raquel Welch encarnó a un transexual en la película “Myra Breckinridge “, adaptación de una novela de Gore Vidal que fracasó en taquilla a pesar de contar en su repertorio una gama de artistas famosos como John Huston, Mae West, Tom Selleck y Farrah Fawcett. A partir de esta década nuestra afamada actriz participa en varios filmes y series para la televisión; pero siempre se recordará como aquella mujer con rasgos de “Diosa Pagana” que ha sido el gran recuerdo de muchos hombres en sus inicios de onanismos en la etapa de la adolescencia.

La vida cierra ciclos en cada generación y el legado de muchos artistas como esta actriz, nos dejan de la vida terrenal para poder unirse en otra dimensión desconocida con las grandes personalidades del pasado.

Por lo tanto, hemos querido hacer un recordatorio de esta hermosa actriz, que nos dejó una filmografía que pudo entrelazar su actuación con su belleza y una añoranza del pasado para muchos, que hoy en día la recuerdan. Así como fue Brigitte Bardot otra actriz de su generación que impacto por su sensualidad y su belleza, Raquel Welch hizo su espacio más como símbolo sexual que como actriz dramática, el cual lo mantuvo hasta su fallecimiento a la edad de 82 años.

Solamente recordaba a Raquel Welch.