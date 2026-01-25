Personas que suman
Algo que he ido aprendiendo a lo largo de mi corta experiencia siendo adulta joven es la importancia de rodearse por personas que entienden tu visión de vida. Y no me refiero a codearse con quienes siempre estén de acuerdo contigo, porque si fuese así, qué sentido tendría hablar con alguien que no podrá mostrarte distintas perspectivas, que no te hará ver ángulos que no habías considerado.
Cuando hablo de visión de vida me refiero a las ambiciones que tienes, las ganas de ser mejor, de aprender, de salir de tu zona de confort, de superarte en los distintos aspectos de tu paso por la tierra.
El tipo de personas con las que convives siempre tendrán dos opciones en términos de qué tan influyentes pueden llegar a ser: o te suman o te restan. Las vibras se pegan. Si constantemente coincides y decides invertir tu tiempo en personas que siempre están con una mala actitud, nunca quieren hacer nada, no pueden hacer algún tipo de sacrificio por su propio bien “porque no le pagan por eso” y no tienen planes a futuro, les pesa seguir formándose, pues lamentablemente te haré un spoiler: muy probablemente te estés convirtiendo en eso mismo y no te das cuenta.
Sin embargo, cuando estás con quienes siempre te motivan a arriesgarte, ven la vida con buena actitud, sacrifican tiempo de óseo porque saben que lo hacen por un bien mayor, constantemente te invitan a que intentes, aprendas, seas una mejor versión… pues te hago otro spoiler: sin darte cuenta vivirás la vida con propósito.
Al principio hablaba de estar con personas que comparten tu visión de vida, ahora le agregaré algo, busca que quienes te acompañen te ayuden a mejorarla no a empeorarla. Porque por más claro que tengas tu camino, una mala compañía puede afectarte más de lo que piensas.