Todo es Luz, de Laly Serrano

Volví a leer poesía. El motivo fue el libro Todo es Luz (2025) de mi amiga española Laly Serrano que aparece con el subtítulo: Poemario para la esperanza. Me fue grato pasar por esas páginas mientras transitaba en un recorrido en guagua por el malecón de Santo Domingo. Creo que los lectores estamos en presencia de un artefacto que vive y tiene una energía preciosa dentro. Debo decirlo, quedé con deseos de volver a leer los poemas y eso no me pasa mucho.

Laly (Montijo, 1971) es una persona que tiene mucha fuerza en su interior. Tiene ángel y eso se nota en sus palabras y el ethos que construye a su alrededor. La mística de la poesía es que se vincula con algo de vida y el lector comienza a preguntarse cómo esa persona pudo poner en versos lo que su público estaba sintiendo. La literatura de este tipo que Pablo d'Ors define como literatura de la luz, es un contrarelato en medio de un marketing literario que apuesta siempre por la oscuridad de sucesos conducentes a la muerte o la desesperanza. Ella misma define que escribe desde niña como una forma de dialogar con sus propias emociones, en un afán continuo de comprender, de dar sentido, de encontrar su camino en cada paisaje.

En medio de tanto Chat- GPT siempre digo “cáspita” cuando doy con algo real. La espiritualidad de Todo es luz late en su interior. No se puede artificializar palabras como las que aparecen en estos poemas. Si con “Nada es absurdo” Laly demostró que podía poetizar un sentimiento tan profundo como la pérdida de su padre, con su más reciente creación se consolida como una voz entrañable dentro de la poesía española que auguro seguirá dando alegría a sus lectores. Ojalá otros amigos del Caribe se animaran a leerle.

Para las personas que lean esta sección y gusten de la poesía les recomiendo ir al blog de Laly titulado: Nada es Absurdo. Si desean más información se pueden comunicar con ella en la red social X y recibir la orientación para que puedan adquirir sus libros. Ella es una persona muy generosa.

Desde ya sus amigos y lectores esperamos su próximo poemario. Este poemario para la esperanza puede servir para orar pues tiene varios poemas que conducen a Dios a través de un diálogo interior de la autora. Cada domingo un grupo de amigos de diversas partes del mundo animados por el sacerdote jesuita Lucas López nos reunimos de forma virtual para orar con la palabra. Que suerte poder compartir ese espacio con gente como Laly, toda luz.