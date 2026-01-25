El 30 aniversario de la Fundación Eduardo León Jimenes

Lo dieron todo por la cultura nacional. Ellos eran en sí la cultura nacional. Provocaron alegrías, sonrisas, aplausos e recuerdos imborrables. Rescataron del olvido a muchas gentes valiosas; muchas obras pictóricas, literarias, musicales, cinematográficas y teatrales trascendieron dentro y fuera del país como grandes visionarios. No eran críticos de arte, ni literatos, ni mucho menos tenían una formación cultural de orden académico. Eran gentes humildes, agricultores sencillos, personas de bien que no fueron creando fortuna “para vivir una vida mejor” sino para entregársela a su país.

Ese fue el legado de esta familia laboriosa y ejemplar que sembró en Santiago la huella de la cultura y rescató a sus auténticos valores.

No hay una calle con sus nombres. Generalmente, honores de ese tipo quedan para guerreros, próceres o figuras que han merecido realce por gobiernos y alcaldías. Pero el onomástico de cada uno no cabe en una calle. Pervive en el pueblo dominicano, en la ciudad a la que amaron y entregaron desinteresadamente lo logrado con sudor y sacrificio.

Comienzo por don José, quien jamás se consideró superior a sus hermanos, sino , dicho con sus propias palabras, fue uno de los seis granos de arena que llevaron la ciudad de Santiago de los Caballeros a su cumbre cultural. Don José León siempre sostuvo una relación estrecha con sus hermanos, que solo anhelaban dejar una huella en el país, no en favor de ellos mismos, sino de su Santiago natal al que amaron y consagraron sus mejores años. Fueron sus tertulias de melómanos (celebradas un día a la semama al terminar su trabajo) el preámbulo de lo que es hoy la Emisora “Raíces” la que “…desde 2003, lleva más de dos décadas recordándonos que la música es refugio, celebración y puente espiritual. A través de sus frecuencias radiales y medios digitales, escuchando la voz inconfundible de cada uno de nuestros locutores, miles de personas acceden a repertorios que no siempre encuentran espacio en los medios convencionales: bossa nova, jazz, merengue, bolero, música clásica, cápsulas y el programa infantil Colí Colí, donde se cuentan historias con sonido (1). Otro hecho relevante lo fue “El Pabellón de Helechos María Asensio Vda. León (desde 1980), ubicado en el Jardín Botánico Nacional, es testimonio de la sensibilidad ambiental de la Fundación. Este santuario nos recuerda que la belleza de la creación no está hecha para ser dominada, para ser cuidada, estudiada y celebrada. Allí, la cultura adopta la forma de hojas, raíces y follajes verdes, enseñándonos que la patria tiene también una envoltura vegetal (2)

Otro aporte de la Fundación es la Gala de Ganadores del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn (desde 1993), —una de las competencias de piano más prestigiosas del mundo-, llegó por primera vez a la República Dominicana para celebrar el 90 aniversario del Grupo. Desde entonces, cada cuatro años, la Fundación E. León Jimenes, en conjunto con la Fundación Sinfonía, traemos al país los tres ganadores (3).

Don Eduardo León, fue gestor cultural nato. Combinaba sus labores gerenciales con su afición al arte y la literatura, así como apoyar a una nueva generación de artistas que surgía y carecía de apoyo de instituciones generosas que atendieran sus reclamos. No solo fue el creador en 1964 del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes e ideólogo y propulsor de la construcción -también en Santiago- del Centro León, hoy por hoy, el sello cultural que nos distingue como dominicanos en el resto del mundo. Los fondos de la familia León sostuvieron por treinta años el Premio de Cuentos de Radio Santa María y cuanta iniciativa cultura se ideara en la ciudad corazón.

Gracias a Don Eduardo, Don José y el resto de sus hermanos crearon la colección “Centenario del Grupo de León Jimenes” donde incluyó joyas de la cultura nacional en el mundo de las letras vinculadas de una forma u otra a Santiago. Igual mérito merece el Premio Feria Internacional del Libro “Eduardo León Jimenes” para reconocer el mejor libro publicado cada año y entregar a su autor una cantidad monetaria que le permitiera acometer nuevos proyectos literarios.

Para finalizar, y citando de nuevo el discurso de la doctora León en la Misa-Homenaje al 30 aniversario de la Fundación, “Esas iniciativas nos han permitido dialogar de distintas maneras con públicos diversos: académicos, arqueólogos, técnicos, familias, y también los vecindarios…, siempre conectados con el pulso del país latente y procurando avizorar aquel otro que es posible y que anhelamos tener. Por eso este aniversario no solo celebra los treinta años de trabajo realizado, sino que también es un ejercicio consciente sobre lo que todavía nos falta por hacer.

“Quiero en nombre de nuestra familia agradecer al Estado dominicano y a sus organizaciones; al sector productivo y empresarial de nuestro país; al cuerpo diplomático de tantos países con cuyas instituciones culturales hemos trabajado. A los artistas y creadores de estas tierras caribeñas, por el ejemplo que nos ha marcado la ruta. A los gestores, centros culturales aliados y comunicadores por ser parte de un “cableado” más luminoso y, sobre todo, a esos públicos que son la razón de ser de nuestra comunidad, y que se han convertido en “cómplices”, confirmando que la cultura y el arte no son prescindibles, y que la belleza, la alegría, la imaginación y el pensamiento son parte consustancial de nuestra condición humana más elevada. Pido un aplauso para cada uno de ellos y para cada uno de ustedes. Trabajemos todos, familia y colaboradores, para que en los próximos años esta Fundación continúe aún más comprometida con la educación, con el arte, con la memoria, con la belleza y con la comunidad. Porque, como nos recordó nuestro gran humanista Pedro Henríquez Ureña, ´solo en la cultura halla el hombre su expresión más alta´, y es precisamente hacia esa altura humana, hacia donde aspiramos seguir creciendo juntos” (4).

1, 2, 3 y 4 (Fragmento de las Palabras de la Dra. María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y Centro León, en el XXX Aniversario de la Fundación Eduardo León Jimenes, Santo Domingo, 20 de enero de 2026)