A pesar de sus evidentes influencias con la cinta mexicana de Alejandro González Irrárritu “Amores Perros”, donde un accidente de tránsito sentencia el destino de varios personajes. En la miniserie “Karma” sucede lo contrario: la vida de seis personajes involucrados en un premeditado accidente de tránsito, promueve oscuros sentimientos. Dicho esto sobre el guion, no es posible señalar tanta pulcritud original. Estamos frente a una miniserie de contenido dramático, que se apoya en su técnica, en la naturaleza de personajes que han sido construidos para provocar en el espectador criterios sobre el comportamiento humano y las formas de asumir el mundo donde comienzan y terminan sus vidas. La fotografía es creativa, sin excesos. Se inspira en la exposición de diversos planos que demuestran oficio, como el escape el hospital de uno de los conjurados, o el entierro en la montaña de otra víctima. La música acusa precisión. No es gratuita y añade ese toque de sobriedad que todo filme de intriga necesita para salir adelante por sí mismo. Es una música muy coreana y enaltece más la teleserie. Las actuaciones demuestran una continuidad de la escuela coreana, donde lo importante de cada personaje es la razón de ser. Las diversas interpretaciones retoman gestos y esquemas heredados de su propio cine para explorar el alma humana sin necesidad de seguir esquemas convencionales o clichés. El hecho nombrar cada capítulo con un nombre que detalla la ocurrencia de algo que va a suceder, pero que el espectador desconoce, le otorga mayo veracidad a la trama, como aviso de que la vida de esos protagonistas no permanecerá estática. Resultan equilibrados los escenarios, sencillos, elegantes y acordes como forma de mirar el mundo. El vestuario, modesto si se quiere, es propio de la clase social de cada quien. Esto no significa que sea una serie a recordar. Mientras “Amores Perros” pudo decirlo todo en ciento cincuenta minutos llenos de tensión y buen cine. En el caso de ”Karma”, el director requirió de trescientos minutos (seis capítulos de cincuenta minutos cada uno) para decir algo similar, pero a la inversa. Incurrió en estiramientos innecesarios y a las aportaciones de datos solo contribuyeron a la reiteración de escenas y, en definitiva, a ceder ante el espectador.

Ficha Técnica

País: Corea del Sur. Género: Miniserie. Duración: Cincuenta minutos cada capítulo. Año: 2025. Dirección y guion: Lee Il-hyung. Reparto: Park Hae-soo, Shin Min-ah, Lee Hee-joon, Lee Kwang-soo, Kim Sung-kyun y Gong-Seung-yeong. Ficha técnica: Un fatídico accidente entrelaza las vidas de seis personas en esta historia de karma y misterio, en la que todos se deben enfrentar a sus propias verdades y oscuros lazos.