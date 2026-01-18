Columna invitada
Sé malo
Creo que uno de los mayores retos, para algunos, de empezar un curso, un deporte, un nuevo trabajo o cualquier cosa que nunca antes había hecho en la vida es, quizás, no ser lo suficientemente bueno.
Pero hay una realidad detrás de ese mundo desconocido al que nos adentramos y es que no tenemos que ser buenos, sino, simplemente debemos ser valientes.
Ser lo suficientemente valientes para ser malos en algo nuevo. No busquemos ser los mejores ni mucho menos ser expertos en algo que apenas estamos aprendiendo: seamos malos, seamos valientes por atrevernos.
Durante la redacción me incluyo en mis palabras porque yo también lucho para no rendirme por miedo a fallar, pero créanme que la única forma de aprender es equivocándose y despertando cada día con toda la disposición de abrirse a los errores que no son más que algo humano que te permite desarrollarte cada día más.
Dejar de intentar y vivir nuevas experiencias por ese miedito a fracasar, quizás podamos pensar que evitará que nos sintamos decepcionados, pero, ¿les digo la verdad? el verdadero fracaso es no atreverse.