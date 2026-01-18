Poeta cubano Virgilio López Lemus gana Premio Nacional de Literatura

El poeta cubano Virgilio López Lemus mereció el Premio Nacional de Literatura de su país otorgado por la calidad sostenida de su obra literaria integrada por cincuenta libros en los géneros de Ensayo y Poesía según nota divulgada por las instituciones cubanas.

El jurado que integró el premio estuvo presidido por Miguel Barnet e integrado por Nancy Morejón y otros.

López Lemus ha visitado en dos ocasiones la República Dominicana, la última de ellas invitado por el Festival de Poesía de la Fundación Espacios Culturales que preside Mateo Morrison.

A continuación, Ventana publica cuatro poemas de la autoría de López Lemus.

Recordando a William Blake

Tigre, tigre:

El poeta está sobre las ramas.

Allí lo veo como un ángel cotidiano.

El poeta vive sobre esas ramas verdes

o está tratando de vivir como quien pone

el pie en la tierra y el otro en lo infinito.

La eternidad, el tiempo todo, eres tú: tigre, tigre.

Dios mismo está en las rayas de tu traje.

Eres fiero como un ángel defendiéndose en el mundo.

El poeta no desciende sino para quedar dormido.

Y cuando duerme,

salta el tigre.

Hay un tigre en las ramas.

Hay un tigre sobre el árbol.

Hay un poeta dispuesto a saltar

hacia la presa,

el abismo,

la poesía,

el infinito.

Soledad

Te vas quedando solo.

Apoyaste todo tu amor en los ancianos

que te sonríen y luego se marchan.

Escribiste páginas borrables

y poemas de corta duración, como tu vida.

Ni los libros leídos ni los más amados

estarán contigo allá, que es dónde.

Abiertamente solo, vas pensando, en la noche,

cómo engañar a la soledad

con un monólogo,

con un aplauso.

El ciervo

Hundirme en tu belleza

tan hondo, tan en ti

que yo perezca en tu caricia,

que ni el agua de mis ojos

o el silencio mismo

sean más que tu piel.

Soledad, milagro de tu frente,

en ti se advierte el ciervo

que dormita en el claro del bosque

y de pronto se pierde entre la yerba.

Qué más quisiera yo: ser ese ciervo,

entrar en tu piel como en un bosque

y escuchar el silencio del amor.

Me pides que marche

Hacia dónde me pides que marche,

hacia qué Vellocino, hacia cuál Ítaca,

si toda marcha será la de Ícaro

mirado por Narciso en una tarde de lluvia?

¿He de irme hacia dónde, cuál fue el sitio

que me vio partir huyendo de la nada?