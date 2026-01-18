Esta no es película para incluirla en los canales streaming. Sin embargo, Netflix la estrenó y punto. La respuesta es para pensar. No es un filme que aclame la cinefilia. Su defecto, además de tener tres horas de duración, es su guion desordenado donde la vida de este gran físico judío-norteamericano se debate entre la sabiduría y la culpa, la duda y la depresión, los amores y el cumplimiento del deber.

Christopher Nolan, un cineasta con un catálogo lleno de cintas de entretenimiento (mezcladas con iniciativass técnicas), ideó un filme de estructura parecida a “Memento” (2000), con saltos en el tiempo como si en ello estuviera recreando de nuevo la forma de impacto de aquella historia que nos enseñó una forma distinta de hacer cine con basura.

“Oppenheime” peca de excesos, pero también de actuaciones inolvidables, sobre todo de Cillian Murphy, Florence Pugh y Robert Downey Jr , junto a otros personajes que se mueven alrededor de esta madeja que es la vida de un hombre segado por su invento sin preveer sus consecuencias.

Muchos méritos para su tecnología que permite convertir esta pieza en obra de culto. Sin embargo, el visionaje se condiciona, el espectador se aburre después de tantos diálogos científicos que cruzan demasiado veloz en la pantalla junto a acciones muy bien construidas pero que solo importan a una minoría de entendidos en el tema.

En estos tiempos donde el poder de síntesis impera, el espectador promedio no puede apreciar las magnitudes artísticas de este filme porque su contenido es complejo y hace que se haga añicos frente a su paciencia.

Es una gran película pero comercialmente será otro gran fracaso y no por su tema, sino por la complejidad de su puesta en escena que va siempre contra los intereses de quienes pagan su boleto para ver algo novedoso y que buscan la sencillez junto a valores artísticos.

“Oppenheimer” quedará como una gran película con merecidos premios de la academia. Pero no es disfrutable ni consumible por el público común y corriente. Es de esos biotips lleno de valores internos que no concuerdan con los intereses de quienes van al cine no solo a comer palomitas, sino a ver una historia compleja, y disfritarla.

Ficha Técnica

País: Estados Unidos. Año: 2023. Duración: 180 minutos. Director y guion: Christopher Nolan (sobre un libro de Kal Bird y Martin J., sobre la vida de J. Robert Oppenheimer) . Reparto: Cillan Murphy, Robert Downey Jr, Emily Blunt, Florence Pugh, Josh Hartnett, Jason Clarke y Casey Affleck. Premios: Oscar a la Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Protagónco y 13 nominaciones más. Sinopsis: En tiempos de guerra, el brillante físico judio-estadounidense lidera ensayos nucleares para construir la bomba atómica. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación.