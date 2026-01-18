El hombre en busca de felicidad de Mateo Andrés S.J.

“La puerta de la felicidad suele abrir hacia dentro”, decía Søren Kierkegaard, con más fuerza si es acompañada de una buena lectura, digo yo. Me dicen las personas que conocieron al P. Mateo S.J. (1921-2008) que fue un hombre especial. Su obra El hombre en busca de felicidad me ha gustado por la forma tan humana que tiene de tocar problemas importantes de la vida. No es solamente un ensayo que recoge los artículos de un jesuita sicológo, más bien es una conversación que busca sus lectores entablar un diálogo sobre la vida y los caminos que nos conducen a vivirla a plenitud.

El hombre en busca de felicidad es uno de esos libros que a uno le gustaría guardar en su casa o en su kindle si eres de la nueva generación que lee más en físico que en digital. Sus páginas tienen un sabor dominicano y al mismo tiempo universal, como hacen las grandes obras. Es un texto profundo y sencillo que se puede releer y sé que algunos guardan las colecciones de las obras del padre Andrés como un regalo para donar a sus hijos.

La contraportada del texto dice: Mateo Andrés, conocido entre sus lectores por su libro Puedo ser otro... y feliz, nos ofrece una serie de reflexiones profundas. Según el autor, algo obvio en teología cristiana y psicología existencial es que el hombre es creado para la felicidad, ya en esta vida. Una felicidad, sin duda, amasada de dolor, sometida a pruebas y hecha a partir de sufrimientos...pero felicidad verdadera, la "humilde felicidad humana".

.

Pasé bastante trabajo para buscar en internet datos del autor, en sitios como Wikipedia no aparecía. Lo mejor sobre su vida que encontré fue un artículo publicado por José Arnaiz S.J. en el Listín con motivo de su fallecimiento. En algunas de las páginas que consulté se leía este resumen: “el Padre Mateo Andrés S.J., fue un sacerdote jesuita español muy influyente en República Dominicana. Nació en Palencia en 1921, se doctoró en Filosofía y fue un gran experto en dinámica de grupos y psicología existencial, destacando por su obra Puedo ser otro y feliz, que inspiró libros de gran profundidad espiritual, reflejando su enseñanza sobre la búsqueda de la plenitud humana a través del autoconocimiento y la fe, falleciendo en Santo Domingo en 2008.

Los libros sobreviven a sus autores y vuelan siempre a nuevos puertos. Durante una conferencia que le di a los trabajadores del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL) mencioné El hombre en busca de felicidad y dos de los profesores me dijeron que les había servido la obra para su vida. ¡Qué buen regalo ese!, dejar un mensaje en unas páginas que podrán ser leídas por tantos otros. Desde el cielo el padre Mateo debe estar feliz con su legado que a todas luces logró transmitir la alegría de su encuentro con su gran amor: Dios.