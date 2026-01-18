“Dos extraños amantes” o su nombre original “Annie Hall” es una de las películas que identifican a un director que es considerado un genio; aunque él no se considera como tal, y que fue merecedora de cuatro Premios de la Academia de los Estados Unidos incluyendo el de Mejor Película.

“Annie Hall” o “Dos extraños amantes” es una comedia romántica en el cual Woody Allen realiza un guion extraordinario y sus personajes principales, hacen gala de hablar directamente a las cámaras como si el espectador fuera el psicoanalista que estuviera consultando. Alvyn Singer (Allen) es un neurótico comediante que hace un detalle de su vida luego de separarse de su novia Annie (Diane Keaton). A partir de este momento, suceden una gran cantidad de flashbacks durante casi los 90 minutos que dura la película en el cual nos muestran los grandes momentos de la relación de pareja entre Alvyn y Annie.

Esta comedia disparatada, salpicadas de duda y de mucha indecisión conllevó a una popularidad a finales de la década de los años setenta; que muchos de los diálogos fueron tomados por la gente corriente como parte de su lenguaje cotidiano dada la influencia que la misma tuvo en los cinéfilos. Esta película hizo de Woody Allen un director más maduro que conllevó un cambio en su carrera.

Woody Allen es uno de los directores más influyentes de las últimas décadas alcanzando un prestigio que pocos directores han podido tener; todo por la maestría de sus guiones y por la puesta en escena de cada una de sus historias. Tanto es así, que siendo una persona muy joven, los Estudios le otorgaban todo el control sobre su producción; algo que es poco usual en ese medio, dado que directores como Martin Scorsese; Francis Ford Coppola, entre otros, no tenían un privilegio de este tipo.

Toda la historia de la película es contada de manera irónica y satírica de este hombre que posee esa angustia y ansiedad sin que ninguna causa justifique estos sentimientos. Es por eso, que el guion realizado por el mismo Woody Allen es extraordinario, y para eso estamos nosotros como espectador, siendo su psicoanalista para poder descifrar esta relación.

Es indudable que mucho de las películas de Woody Allen están influenciadas por algunos de sus ídolos que han tenido que ver con el desarrollo intelectual de este gran cineasta. Ellos son Ingmar Bergman y Federico Fellini que en muchas de sus películas les ha hecho honor en algunas escenas, como forma de que queden representados en ella.

“Annie Hall” o “Dos extraños amantes” es un cine de calidad en guion y actuación. Si realmente queremos conocer una relación neurótica que a través de los años esa relación afectiva cargada de dudas y de angustias logre crear un mecanismo de defensa como la represión, la negación y el desplazamiento, usted tendrá que ver esta película para que se deleite con unas de las grandes películas que pudieron convertirse en clásicas antes de tiempo.

Algunas curiosidades de la película:

1) Annie Hall (1977) supuso el debut cinematográfico de la actriz Sigourney Weaver, en un pequeño papel como una cita del personaje de Alvy, al final de la película.

2) Woody Allen escribió el guión cómo una historia de misterio con una subtrama de romance, pero decidió abandonar la teoría del asesino al entender lo bien que funcionaba la historia del romance. Posteriormente retomaría el asesinato en su film "Misterioso asesinato en Manhattan".

3) La actriz Diane Keaton se llama en realidad Diane Hall, y su apodo en la realidad es Annie, la cual vestía los propios trajes de Diane Keaton; hecho que revolucionó la moda de la época.

4) Se encuentra clasificada como la segunda mejor película de comedia romántica en la lista creada por el American Film Institute. Sus 93 minutos la convierten en la segunda película más corta que gana el Oscar´s a la Mejor Película, por delante tenemos a "Marty" con 91 minutos. Keaton y Allen ponen en el film multitud de contenidos autobiográficos.

5) La película ganó cuatro Óscar, a la mejor película, al mejor director, a la mejor actriz principal (Keaton), y al mejor guion original, y obtuvo una nominación al mejor actor principal (Allen), premios que el cineasta no fue a recoger, ya que ni siquiera se presentó en la ceremonia

Ficha Técnica: Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: Annie Hall

Año: 1977

Duración: 93 M

Del director Woody Allen: Destacado guionista, actor y director norteamericano con un portafolio de películas con un contenido muy peculiar en sus comedias.