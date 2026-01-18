Callar y escuchar

Algunos expertos afirman que las redes sociales alimentan un espacio de polaridad en el que buscamos tener siempre la razón. La comprensión, la argumentación y la intención de “ver lo que el otro me dice” para analizar y reflexionar parece no ser una dinámica de esos espacios.

Puede ser que así sea. O puede ser que también esa afirmación necesite matices. ¿No será que las redes sociales exponen lo que también somos en privado, lo que somos en la vida fuera de ellas, y nos alienta a alimentar esa parte de nosotros que moraliza desde el sesgo?

Sea así o no tanto así, me parece que en esta época es un buen ejercicio, para nuestro bien y el de los demás, dar espacio al silencio de nuestras voces y escuchar, pero no escuchar para responder, sino escuchar para que las palabras, expresiones y silencios de otros y otras nos atraviesen, y hagan un espacio para el entendimiento.

***

Este viernes hice silencio.

A la una de la tarde me conecté a un conversatorio, dispuesta a escuchar. Tres personas, tres periodistas venezolanos, conversan sobre Venezuela, bajo la moderación de Mónica González, presidenta del Consejo Rector de la Fundación Gabo.

Decido escuchar.

***

Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo.

“Hay que invertir un poco de tiempo en entender y caracterizar el momento que se está viviendo, a veces es lo más complicado”.

“Así como una revolución llegó prometiendo de todo y terminó violando la soberanía popular, al hacer el fraude del 28 de julio, creo que lo más doloroso es ver a un gobierno que se decía nacionalista, que defendía un modelo propio, ha terminado entregando la soberanía nacional. Creo que es gravísimo y amerita que los partidos políticos diseñen un discurso y una acción tendente a la defensa de la soberanía”.

“Se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ante los ojos de todo el mundo”.

“En momentos de incertidumbre, uno debe aferrarse más a los hechos. No a lo que yo creo que puede pasar o a lo que pudo haber pasado”.

“En los espacios de incertidumbre las estrategias de desinformación son más afectivas porque la gente está necesitada de saber qué está pasando (...) la verificación lleva tiempo. Esa necesidad de estar informados en caliente ayuda la difusión a la desinformación”.

“Venezuela es un laboratorio, donde se ha probado de todo, y en este laboratorio estamos viendo las exigencias y los desafíos de hace un periodismo profesional en un contexto en que se ha desmantelado la industria periodística, en donde se cayó el modelo de negocios y han emergido otros actores en la difusión de información que realmente el público no tiene con que diferenciar y es percibido como si fuese periodista (...) Es un desafío que tenemos”.

“Muchos periodistas no pueden firmar sus notas, ni pueden tener sus redes abiertas, muchas fuentes decidieron no hablar más durante un tiempo, pero a la vez vemos gente en la calle exigiendo el derecho a la libertad”.

***

Boris Muñoz, periodista y editor.

“Hay una alianza contra natura, pero muy conveniente para los dos jugadores principales que son el gobierno de Trump y el chavismo, que ha generado una dictadura reciclada (...) el chavismo permanece con su sistema de poder, con su estructura a cargo de las instituciones, a cargo de la represión (...) y con los hermanos Rodríguez en dos de las más importantes instancias del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, eso es un dato de la realidad que no podemos ignorar”.

“Un protectorado de Estados Unidos, que es lo que estamos viendo normalizarse hasta cierto punto, y está siendo normalizado por el gobierno chavista, que es la ironía de todo esto. Estamos hoy, con lo peor de dos mundos”.

“Volviendo a María Corina Machado (...) No la descartaría completamente del juego, como persona que ha seguido hasta cierto punto su carrera política. Ella ha tenido muchas reinvenciones. Creo que está en este momento en un cambio de piel si logra manejarlo, no lo sabemos. Tiene que dar un giro muy importante para que no se pierda todo el trabajo opositor de los últimos años, para lograr una transición a la democracia y devolverle la libertad a los venezolanos (...) Ella no va a poder dejar a (Donal) Trump atrás, pero recuperar la agencia de la oposición venezolana, tanto fuera como dentro del país, es el gran reto que tiene su movimiento y abrirse a alianzas (…) ella ha sido muy cerrada en su juego y me parece que de aquí hacia delante tiene que cambiarlo”.

“A los venezolanos, en su shock y agradecimiento en una primera instancia por haber sacado a Maduro, no han podido salir de esa efervescencia para poder ver qué significa esto en mediano y largo plazo. Una toma agresiva de un recurso estratégico de Venezuela”.

“Lo que me parece muy crudo es que América Latina no haya tenido una reacción para este momento”.

No hay una izquierda que tenga una postura solidaria, no con el régimen de (Nicolás) Maduro, sino con los venezolanos. Y eso se está viendo hoy de manera muy dramática. Esto que pasó es el resultado de la falta de consistencia, de la falta de compromiso, de esos países (menciona a Brasil, Colombia y México) con la democracia en Venezuela”.

“Necesitamos avances concretos hacia la libertad, que no sea un cambio de cabezas y permanezca el status quo en Venezuela”.

“A Venezuela tienen que rescatarla. Tienen que rescatar la idea de que un país puede salir de un proceso de dictadura, corrupción y oscuridad y encaminarse en otra dirección. Suena y es idealista, pero sino nos quedamos en América Latina en países para ser tutelados por el más fuerte, países que están perdiendo su agencia (...) buscar un punto medio que sirva para presionar por una transición democrática, pero no veo que esté pasando, ni siquiera tras bastidores”.

“Lo factual es lo más necesario en este momento. Porque también estamos llenos de ruido (...) un enjambre de información y datos que se comparten sin criterio. Hay medios que en estos años han buscado la verdad y han pagado un precio alto...”

***

Alonso Moleiro, corresponsal en Venezuela del periódico español El País.

“Un hecho que trae consigo un enorme trauma (la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero), y va a abrir un debate muy largo en Venezuela y en toda América Latina por sus implicaciones. Un día muy agrio, muy difícil. La reacción del gobierno fue de una fiera herida (...) tiene decretado un Estado revolucionario, no constitucional ni democratico (...) ofreciendo una ausencia de fisuras, por lo menos a primera vista, estableciendo el estado de conmoción interior, un despliegue de policías, de contrainteligencia (…) Ese día arrestaron en trabajo de cobertura a 12 periodistas (…) un día muy parecido a lo que vino después de las elecciones donde fue elegido Edmundo González con el arrebato de Maduro (...) la reacción fue furiosa”.

“En estos días ha cambiado un poco el tono (...) el pacto con Trump me sigue luciendo frágil (...) el chavismo ha complacido en todo a Trump (...) en lo que el chavismo le puede interesar, que le levanten sanciones para aumentar los ingresos al país (...) podría ser un año parecido al 2022, donde hubo una pequeña recuperación económica, un año bastante apolítico (...) cada quien en lo suyo, todos hartos de la conflictividad (...) un año que pasó antes de las primarias, cuando se reactivó toda la expectativa de la elección presidencial de 2024”.

“Se ha ido complicando progresivamente, con algunos momentos de paz, pequeños momentos de tregua. Desde el año pasado, desde la concreción del fraude, se complicó muchísimo la labor periodística en Venezuela (...) desde el 3 de enero (...) confirmar la información, muy pendientes del terreno, el vínculo con las autoridades para poder salvaguardarlo en lo mínimo, con quienes mandan en Venezuela, para poder trabajar. El espacio de tolerancia de las autoridades con los medios que existen e internacionales es muy baja”.

“Tú tienes que contar qué está pasando, pero no puedes complacer al gobierno (...) sin embargo, al mismo tiempo la oposición en las redes sociales, ha ido acumulando un resentimiento, un dolor, y mucha gente está en una zona de sospecha de gratis. El mar social y civil de la oposición venezolana, entre tantas expectativas frustradas, tanta represión, tanta expectativa acumulada, empieza a ver situaciones oscuras en cualquier parte, entonces quienes están haciendo el trabajo en Venezuela, en la circunstancia que está, se le pide unos niveles de radicalismos que es imposible complacer. Incluso, que vulneres la propia dimensión informativa de la noticia, llenándolo de adjetivos calificativos”.

“En lo personal, uno se siente como preso entre el ojo oficial y el ojo de quienes tienen una lectura oscura del periódico donde trabajas, porque es de la izquierda internacional y cosas por el estilo. Entonces, estás sitiado, con un camino para redactar noticias que es mínimo, para contar las cosas de manera digna, completa, con todos los elementos”.

“El miedo no es opcional. Sabes que hay zonas en las que te metes y estás agravando el riesgo”.

“En América Latina se está informando lo que pasa con los matices adecuados. Lo único es que apelo al sentido común, un compromiso al interpretar las cosas. Entender que en la política a veces la izquierda comete los pecados también, no andar con un antiyanquismo creyendo que si Estados Unidos no es el malo de la película el problema no existe. Comprender el problema desde el fondo, el drama humano ponerlo primero a la hora del análisis”.

***

Casi una hora y media escuchando. Les dejo algunas frases de cierre de los tres periodistas.

Alonso Moleiro, corresponsal en Venezuela del periódico español El País. “Un poquito de comprensión con la tragedia venezolana. Poner adelante el problema vivido, entender que hay un tema de agotamiento. Todos estamos hartos de esto, quien más que los venezolanos no quisiéramos que esto se acabara de una buena vez (...) puede haber una situación de cansancio, porque el tema no se acaba y se acumula el dolor, pero creo que en el ejercicio de la información, en el pensamiento crítico, en la interpretación (...) ver las cosas como están y la posibilidad de trascender esta situación, de que el país recupere la cordura, recupere su lugar en América Latina, recupere la decencia y se pueda recuperar la voluntad popular, primero eso”.

Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo. “La historia de Venezuela no está terminada. Ya la experiencia nos dice que puede ocurrir lo impensable y creo que tenemos que invitarnos a pensar que opciones podemos ir desarrollando en esta mínima apertura, en este momento”.

Boris Muñoz, periodista y editor. “Los periodistas no somos activistas, no somos militantes, aunque muchas veces tengamos causas y como ciudadanos tenemos derecho a tener esas causas, pero sí tenemos un deber, y es el deber de defender la libertad de expresión y eso sí nos exige a nosotros tener una posición activa. Hay que demandar al proceso que se está dando, independientemente de quién esté en el control todavía, hay que demandar mayor libertad de expresión. Libertad de expresión es libertad de prensa. El derecho a investigar, la transparencia, la posibilidad de hacer auditoría, todo eso hay que rescatarlo de manera urgente en Venezuela, porque son piezas esenciales para que el país se pueda reconstruir, sin eso será el paraíso de los piratas. Piratas del Caribe, piratas de Rusia, piratas de todos lados, medrando y sacando de la riqueza venezolana”.