-La gran importancia de la OR-GA-NI-ZA-CIÓN!!!!

Casi gritó Monsieur Micheline, tomando luego una gran bocanada de aire, como quien ha estado mucho tiempo debajo del agua, a punto de asfixiarse. Entonces prosiguió: -Es evidente que había dado ese orden, en su cabeza, a los a-con-te-ci-mien-tos.

Hubo un aplastante silencio tras estas últimas sílabas, que el mismo Monsieur Micheline de pronto interrumpió diciendo:-Pero vivimos en Santo Domingo NO ORDEN, y muchas cosas sencillamente suceden, NO MATTER WHAT!

TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN Sonaron con particular estridencia los seis garrotazos que con su mazo dio contra la mesa el juez Cucurto, levantando luego mucho la voz, vociferando: -Orden, orden, carajo.

Y de manera más directa, en un tono un poquito más bajo, pero también severo, mirando a los ojos a Monsieur Micheline, le dijo: -Tampoco me haga papelón de serie.

Las contenidas risas sacudieron algunos bancos del tribunal, y luego cuando el general silencio retomó la sala, prosiguió el juez: -Yo también tengo Netflix.

Nada pudo ya contener las carcajadas y las gritadas risas que como una avalancha cayeron desde el público y se apoderaron por un buen rato de todo el tribunal. El juez Cucurto sólo se puso de pies, en medio de aquella avasallante avalancha de risas, y se fue.

Se crió en el barrio de Antillas, único hijo de una madre soltera, viendo en un televisor pequeño a blanco y negro EL TREMENDO JUEZ, DE LA TREMENDA CORTE, VA A RESOLVER UN TREMENDO CASO, el famoso programa protgonizado por José Candelario Tres Patines. Todo lo demás en su vida, había sucedido en los comerciales de la famosa serie a blanco y negro, y así llevaba hoy en día el pan a su casa, bueno, a sus casas, pues aunque vivía solo, tenía atrás tres matrimonios de los que se hacía cargo de manera muy responsable.

Vivía sólo, en su mundo y bajo sus absolutas leyes, todo un tremendo juez. Trabajaba, eso sí, como un buey de carga, y una quincena al año se desaparecía de todo, con la misma calma con que avanzaba ahora bajo la avalancha de risas.