La familia es la célula más pequeña de una sociedad. Es el elemento natural, fundamental y universal de la sociedad. Cada una posee sus características que son comunes, tales como vínculos de afinidad del amor, de la comprensión y de la interacción de ella con el resto de las familias que componen la sociedad.

Nuestra cultura posee códigos morales y de costumbres que nos han sido heredada de nuestra Madre Patria (España). Por lo que tener una familia numerosa, era parte esencial de la sociedad del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, hoy en día ha cambiado la conformación del número en la familia y de incidencia de otras culturas donde nuestros patrones han ido modificándose.

Por lo tanto, como un tema de añoranzas, de recuerdos sobre una generación preocupada por el futuro, la educación y las buenas costumbres, es parte esencial de la trama de esta película española del año de 1962 denominada “La Gran Familia” del director Fernando Palacios.

Y es que esta familia marcó a más de una generación de españoles que se hicieron varias secuelas después de estrenarse este filme. Aquí podemos observar, el día a día de una numerosa familia compuesta por Carlos (Alberto Closas) quien es un luchador de tener varios empleos para poder mantener a 15 hijos junto con su esposa Mercedes (Amparo Soler). Las luchas de quien llegará primero a usar el baño, o las Litis entre hermanos por cualquier motivo, es lo que van creando ese halo de misterio de compenetración ante las adversidades.

Cuando en un momento del desarrollo de la trama, el “pater familia” pierde su trabajo, cada quien deberá de ayudar en lo económico en la casa, para solventar el sustento. Es aquí donde vendrá la recompensa de la unidad y de la necesidad de mantenerse unido, viviendo y celebrando las pequeñas cosas; porque el ser humano les da valor a las cosas cuando se encuentra en la escasez.

Muchas familias españolas durante esta época de necesidades durante la dictadura de Franco, se identificó plenamente con la película, resultando un modelo de referencia de éxito en la taquilla como forma de ver hacia dentro el valor de una unidad social que se llama: Familia.

Por lo tanto, a más de sesenta años de su estreno, no caería mal una vista de este filme, como manera de ver un pasado añorado cuando solo existía un aparato de televisor, y todos nos sentábamos en la sala aglomerado para disfrutar cualquier programa con ese tesoro de valor incalculable que es la unidad familiar.

A todos los ciudadanos españoles radicados en el país, y nosotros por igual, que viva la familia unida por siempre.

Algunas curiosidades de la película:

1) Se han realizado varias secuelas de esta película tanto en cine como en televisión. La primera fue 'La familia y uno más', dirigida también por Fernando Palacios en 1965.

2) Galardonada en el Festival de Cannes con el “Premio de la Juventud “, así como otros diversos premios a nivel internacional.

3) En esta película actúa el famoso actor José Isbert en el papel del abuelo. Isbert había participado en otras joyas cinematográficas del cine español, tales como “Bienvenido Mister Marshall” y “El Verdugo”.

4) Distintos estudiosos del filme lo señalan como uno de los principales exponentes de la ideología de la dictadura franquista imperante en España en aquel momento.

5) “La gran familia” se proyectó durante cuarenta y siete semanas consecutivas, lo que constituyó un éxito rotundo por el apoyo del público que se sintió plenamente identificado con el filme.

Ficha Técnica: Calificación: 3.5/5 (Buena)

Nombre Original: La Gran Familia

Año: 1962

Duración: 104 minutow

Fernando Palacios: Fue un destacado director del cine español que laboró en la época de los años cincuenta y sesenta antes de su prematura muerte en 1965.

Afiches de la película y sus actores: