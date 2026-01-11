Cinco poemas antológicos
El autor nació en Las Tunas, Cuba. Fue un notable poeta, crítico teatral y promotor de los jóvenes valores de la poesía cubana entre os años setenta y 2000. Actualmente reside en Miami donde ha publicado varios de poemas, crítica literaria y teatral en favor de la cultura cubana.
CASABLANCA
A Enrique Pineda Barnet, silbando la melodía
Él y Ella penetran en su mundo.
Surgen translúcidos
en el viento de la noche
y luego parten entre las brumas.
Ignoran que todo se perderá
según pasan los años.
Avivan el fuego que los consume
y más tarde los convertirá
en cenizas entre el polvo,
acaso ya solo recuerdo
de estas horas irrepetibles.
LA MAGA
A Carmen Serrano Coello
Llegó para quedarse entre nosotros:
esta nostalgia de adolescentes
ya nos salva de las horas.
Otra vez somos
los inocentes hechiceros.
LUZ
A Pedro Valdés Piña, titiritero amigo
Una salvaje nostalgia
instala su inquietud,
se adueña de todo.
Mi hijo no lo sabe,
pero ahora estoy más cerca
de sus sueños, de su risa.
Evoco los idus de entonces
que regresan en ráfagas.
ERAS
A Fermín Carlos Díaz
Y un hálito de nostalgia
te agredía entonces,
dejándote en vilo
frente al abismo de un tiempo
indetenible.
Y eras de pronto
un duende de rarezas y misterio,
donde recalaba toda la ausencia
del frágil otoño,
la inclemencia de tu gesto vago,
hacia parajes entrevistos
entre la niebla feroz
de la melancolía.
Trazo estos signos en la arena
BOCETO
Al pintor y dibujante Lázaro Noris.
A la memoria del poeta y narrador Alberto Acosta-Pérez
Una suerte de alegría aliada a la nostalgia,
un bosquejo del azoro cotidiano.
Un nuevo rumbo para el sueño,
una pena que ya se aleja
entre la solitaria bruma.
Una querencia como la trágica
sonrisa de los pobres.
Unas pupilas que se quedan sin remedio
aferradas a un tiempo tenaz,
inesperado.
Unas manos que te alumbran bajo la piel,
un irse quedando en el recuerdo.