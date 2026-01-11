Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Ventana

Cinco poemas antológicos

El autor nació en Las Tunas, Cuba. Fue un notable poeta, crítico teatral y promotor de los jóvenes valores de la poesía cubana entre os años setenta y 2000. Actualmente reside en Miami donde ha publicado varios de poemas, crítica literaria y teatral en favor de la cultura cubana.

Avatar del Listín Diario
Waldo González LópezEstados Unidos

CASABLANCA

A Enrique Pineda Barnet, silbando la melodía

Él y Ella penetran en su mundo.

Surgen translúcidos

en el viento de la noche

y luego parten entre las brumas.

Ignoran que todo se perderá

según pasan los años.

Avivan el fuego que los consume

y más tarde los convertirá

en cenizas entre el polvo,

acaso ya solo recuerdo

de estas horas irrepetibles.

LA MAGA

A Carmen Serrano Coello

Llegó para quedarse entre nosotros:

esta nostalgia de adolescentes

ya nos salva de las horas.

Otra vez somos

los inocentes hechiceros.

LUZ

A Pedro Valdés Piña, titiritero amigo

Una salvaje nostalgia

instala su inquietud,

se adueña de todo.

Mi hijo no lo sabe,

pero ahora estoy más cerca

de sus sueños, de su risa.

Evoco los idus de entonces

que regresan en ráfagas.

ERAS

A Fermín Carlos Díaz

Y un hálito de nostalgia

te agredía entonces,

dejándote en vilo

frente al abismo de un tiempo

indetenible.

Y eras de pronto

un duende de rarezas y misterio,

donde recalaba toda la ausencia

del frágil otoño,

la inclemencia de tu gesto vago,

hacia parajes entrevistos

entre la niebla feroz

de la melancolía.

Trazo estos signos en la arena

BOCETO

Al pintor y dibujante Lázaro Noris.

A la memoria del poeta y narrador Alberto Acosta-Pérez

Una suerte de alegría aliada a la nostalgia,

un bosquejo del azoro cotidiano.

Un nuevo rumbo para el sueño,

una pena que ya se aleja

entre la solitaria bruma.

Una querencia como la trágica

sonrisa de los pobres.

Unas pupilas que se quedan sin remedio

aferradas a un tiempo tenaz,

inesperado.

Unas manos que te alumbran bajo la piel,

un irse quedando en el recuerdo.

Tags relacionados