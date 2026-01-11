Cápsulas técnicas

1.-El dominio del centro es el primer plan que existe en el ajedrez. ¡No lo olvide!

2.-Siempre debemos mantener el Rey fuera de peligro. Es un elemento primordial para evaluar la posición.

3.-Si no encuentra un plan a seguir, no debe avanzar los peones solo por hacer una jugada.

4.-En posiciones lentas se debe tratar de mejorar la ubicación de cada pieza y si es posible, comenzar por la pieza más pasiva.

5.-Estar atento a los detalles tácticos de piezas en el aire, clavadas, jaque doble, jaque al descubierto y debilidad en la 1ra u 8va líneas, entre otros patrones tácticos.

6.-Atacar siempre que se tenga mayoría de piezas atacantes sobre las que defienden.

7.-Debemos ubicar los Caballos en posiciones centralizadas porque así dominan más casillas que colocados en los extremos del tablero.

8.-Aún en las posiciones de ataque más favorables, no hay que perder de vista las amenazas del rival. A veces hay que hacer un alto en nuestro ataque y aplicar alguna medida defensiva para evitar un peligroso contra juego.

9.-Es peligroso abrir columnas contra el propio enroque. A veces es mejor rehusar la ganancia de un Peón si se conduce a la apertura de una de estas columnas.

10.-“Casillas débiles” es un término fundamental en el juego posicional y los movimientos de Peones están muy relacionados con la creación de estas debilidades.

11.-El concepto de “isla de Peones” fue introducido por Capablanca, quien remarcó la importancia de mantenerlos agrupados en lugar de tenerlos en “islas” separadas”.

12.-Si poseemos un Peón aislado, debemos tratar de conservar las piezas y no simplificar la posición porque entonces se acentuaría la debilidad del Peón.

13.-Tanto los Peones aislados como doblados son más fáciles de explotar en el Final. Y si están en una columna abierta, su debilidad es mayor porque pueden ser atacados también con las Torres.

14.-El Caballo es la mejor pieza para bloquear un Peón pasado.

15.-Se debe simplificar el juego cuando se tenga ventaja material, pero sin ceder ventaja posicional o proporcionarle un contra juego al rival.

16.-No dejar piezas en el aire ni sobrecargar la función de las nuestras. Por lo general es preferible retirar una pieza atacada antes que defenderla con otra.

17.-Especial atención a la posición de la Dama ya que cualquier pieza la puede amenazar e incluso, atrapar.

18.-En los finales de Torres y Peones, “cortar” el paso al Rey enemigo y al mismo tiempo activar el nuestro. Una Torre en 7ma línea es muy poderosa y puede compensar un peón de menos.

19.- En un Final con pareja de Alfiles contra Alfil y Caballo, se debe limitar la actividad del Alfil y el Caballo contrarios y penetrar el Rey por las casillas diferentes al color del Alfil rival.

20.-Concentrarse al máximo durante la partida y ejecutar el siguiente orden: hacer el movimiento, marcar el reloj, anotar la jugada y no dejar el lápiz o bolígrafo en la mano. Al coronar el Peón, colocar la Dama (u otra pieza seleccionada) antes de marcar el reloj.