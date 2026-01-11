Alberto García S.J. domina el arte de la alegría

Por mi interés en la filosofía llevo tiempo preguntándome ¿qué es un jesuita? Tengo una respuesta: no lo sé. ¿Alguien lo sabrá? Para los lectores de este periódico que tienen alguna instrucción en espiritualidad ignaciana pueden ser los consagrados que forman parta de la orden religiosa: Compañía de Jesús. Lo que sí sé es que, varias de las personas que me hicieron experienciar la felicidad que representa el encuentro con Dios los he conocido ahí. Uno de ellos es el padre Alberto García Sánchez SJ.

El primero de enero de 2026 mi esposa y yo vimos al padre Alberto en la enfermería de Manresa Loyola en Santo Domingo y, pese a los avatares de la enfermedad que lo aqueja, mantenía esa alegría que es signo de su presencia en cualquier ambiente. Quizás eso pueda ser una buena definición para los jesuitas, personas que pese a los golpes de la vida son capaces de mantener la esencia. Aún en su silla de rueda nuestro amigo jesuita tuvo tiempo para decirme que cuidara a Ana que era una “mártir” que había decidido “cargar” conmigo para el resto de su vida. Los tres nos reímos. Son pocas las personas que después de conversar con él no salen con una sonrisa en el bolsillo.

Aún si cierro los ojos puedo retroceder 20 años atrás y verle dándonos aquellas charlas sobre el caballero de la armadura oxidada en los campamentos ignacianos de verano. Casi todos los adolescentes y jóvenes que lo conocimos recordamos su carisma y amistad. Quizás eso también sea una buena definición para un jesuita, un ser humano que va sembrando amigos por las obras que pasa y nunca olvida sus rostros. Desde que nos vio a lo lejos ese día en Manresa el padre Alberto sonrío. La enfermedad podrá borrar muchas cosas de su ánimo, pero, no ha podido sustraerle sus recuerdos.

Volver hablar con él fue un regalo para mi esposa y para mí que nos conocimos en una de las múltiples propuestas formativas de la Compañía para las nuevas generaciones. Por breves minutos recordamos que era un hombre que sabe corregir sin perder la esencia de salvar la propuesta del prójimo. Quizás eso sea un jesuita, gente que suele andar por la vida vestido de ruah, una palabra hebrea que significa principalmente viento, aliento o soplo, pero también se extiende a conceptos como vida, alma y espíritu, representando una fuerza dinámica, creadora y transformadora.

Al despedirnos, Alberto S.J. me puso el puño para chocarlo como solía hacer hace tantos años atrás y no lo había notado. Al chocar nuestras manos su cara sonreía; su fuerza espiritual aún pervive. ¿Hay algo imposible en pretender explicar la fe? Es como marchitar un amor o clavar la vista al sol de forma fija. Es inútil. No se puede conceptualizar el alma. Pierde su evocación, su sugerencia. Este artículo tampoco describe todo el cariño que varias personas de países como Cuba, Estados Unidos y República Dominicana profesamos por un ser humano que ha logrado algo especial con su vocación: dominar el arte de la alegría.