Wake Up Dead Man

Bienvenidas sean novelas y filmes del género policiaco. Entretienen. Nos hacen botar el golpe. Desde la lamentable desaparición de Agatha Christie, el género ha cedido espacio a otros subproductos comerciales donde el detective privado se ha transformado en un policía para enfrentar crimenes en serie, violencia, droga, bandas de todo tipo y tráfico de mujeres y niños. Las novelas policiacas llevadas al cine provocan en el espectador sentimientos de apego a su butaca: entretienen y saben hacer olvidar los tonos del diarismo con situaciones bien equilibradas que la mente humana ha diseñado para la distracción colectiva.

No importa el giro del guión, la puesta en escena, la escogencia de locaciones, el castig, la dimensión de los planos, la tramoya bien hecha, los movimientos de la cámara, el vestuario adecuado o el maquillaje ideal, ese que hace lucir a los actores como si fueran un retrato de la vida real, sin excesos ni coloraciones gratuitas.

A un buen espectador solo le importan las reflexiones del detective, su clarividencia y su agudeza para descubrir al asesino, al ladrón o al desestabilizador del orden.

“Wake up death man” no solo es la tercera parte de la saga “Cuchillos por la espalda”, de buena acogida en todas sus historias. Su director y guionista, Rian Johnson, reinventa al detective privado tipo Hércules Poirot (y su antecedente más cercano, Sam Spade) en la persona de Daniel Craig, para crear una nueva saga de historias de crímenes oscuros, que solo la inteligencia humana y el buen ojo del investigador pueden descubrir.

No es saludable hacer comparaciones de calidad y eficacia entre las tres cintas. “Wake up death man” tiene a su favor una lograda economía de recursos a pesar de su duración, tanto de locaciones como en técnicas.. Es de esas películas donde el guion y los actores reinan, donde cada personaje es un laberinto desconocido que poco a poco irá descubriendo el detective Benoit Blanc. Sus anteriores secuelas tienen el encanto de la sorpresa. Aquí se nota la presencia creativa de su director que vuelve al género policial con la única pretensión de levantar el ánimo del espectador con un relato agradable y de suspenso.

Ficha Técnica

País: Estados Unidos. Año: 2025. Duración: 124 minutos. Director y Guion: Rian Johnson. Reparto: Daniel Craig, Josh O´Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Raryl MaComack, Thomas Haden Church, Annie Mamilton, y James Faulkner. Sinopsis: El detective Benoit Blanc se une a un joven ‘sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible “cometido” en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia. Tercera entrega de la saga “Puñales por la espalda”.