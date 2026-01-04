“El vuelo de Sina”, un libro para la historia

Con una sensibilidad humana y afectuosa, Yinett Santelises presenta su primera novela, “El vuelo de Sina”. Se trata de la historia de Sina Cabral y de rescatar una memoria que permaneció en silencio durante mucho tiempo.

Tomasina Altagracia Cabral Mejía nació en Salcedo el 31 de diciembre de 1935 y obtuvo el título de ingeniera-arquitecta en 1958 en la Universidad de Santo Domingo. Matemática, pianista y militante, Sina se revela como una mujer cuya valentía, integridad y lucidez la convirtieron en un símbolo de oposición frente a la dictadura trujillista.

El libro narra con serenidad su paso por la prisión junto a las hermanas Mirabal, demostrando cómo, al mezclar la política con la ética, refulgieron los valores de sororidad y dignidad que transformaron el encierro en resistencia. En este relato, autora y protagonista dialogan encontrando apoyo y entendimiento mutuo.La autora explicó que su primer acercamiento a la historia de Sina fue a través de Antonio Isa Conde. Ocurrió mientras ella y su entonces compañero, el periodista Víctor Bautista, editaban las memorias del empresario tituladas “Relatos de la vida de un desmemoriado”. Isa Conde narraba en sus grabaciones que, al enterarse de las torturas a las que sometían a Sina en la cárcel de La 40, la impotencia lo llevaba a golpearse la cabeza contra la pared.

Esa imagen se quedó grabada en su mente y en 2022, cuando iniciaba una maestría en creación literaria, el tema volvió a ella. Lo primero que hizo fue solicitar que la pusieran en contacto con Sina.

¿Qué representa ese vuelo?

Según Santelises, el título de la obra guarda un significado dual. Evoca la metáfora de las “mariposas”, apodo que nació en la cárcel de La Victoria cuando los presos políticos, al ver llegar nuevamente a las opositoras en mayo de 1960, entre ellas Sina y las hermanas Mirabal, exclamaron: “Trajeron a las mariposas”. Por otro lado, el título hace referencia al vuelo literal hacia el exilio que le salvó la vida. Tras asilarse en la embajada de Argentina y en medio de la ruptura de relaciones diplomáticas por el atentado contra Rómulo Betancourt, el embajador logró gestionar la salida de un grupo de opositores que carecían de pasaportes. Ese avión hacia Argentina fue el vehículo definitivo que permitió a Sina escapar de la persecución del régimen.

Estas son fotos de fichas del servicio secreto de la dictadura.

¿Cuál fue el relato más desgarrador de contar?

“A Sina la apresaron la madrugada del 19 de enero del 60 y la llevaron directo a La 40. La pasaron por un patio donde estaban golpeando incluso con palos a sus compañeros del 14 de Junio y después la ingresaron en un recinto donde estaba también Johnny Abbes García y otros torturadores. Le piden primero que se desnude. Ella se quitó la blusa y no hace más nada. Le insisten en que siguiera desvistiéndose y el torturador que estaba ejerciendo ese acto de barbarie contra ella, que era Candito Torres, cogió una bayoneta y la terminó de desnudar, pero le insistía, le insistía, y ella permaneció muy firme ahí. Pero no solamente fue admirable e impactante escucharla contando ese relato de que ella no se desnudó, como le pedían, a pesar del miedo que podía tener cualquier persona en una situación así, sino que por más que le insistieron, tanto los agentes del Servicio de Inteligencia Militar como algunos compañeros también que estaban ahí, ella no delató a nadie”, respondió la escritora.

¿Cómo describe a Sina Cabral como mujer?

“Fue una mujer admirable, muy fuerte, con un temple y una lucidez aún a su edad, va a cumplir 90 años el día 31 de diciembre, ella y su hermana Melisa Eunice. Y yo admiro mucho su memoria. Después de todo lo que pasó un día le pregunté ¿cómo valoraba lo que ella vivió? Si ha valido la pena, y me dijo: “Siempre vale la pena luchar por la libertad”. Otra cosa que me parece muy admirable es ese compromiso con el país, de estar dispuesto a entregar su vida porque el país saliera de una dictadura, porque viviéramos en libertad. Y que lo hiciera una mujer de 24 años en 1960, de que se decidiera a luchar por la libertad, aun sabiendo que eso podía costarle la vida. Sigue siendo una mujer con ese mismo temple y ese mismo carácter. Valiente y enérgica en todo lo que hace”.

Más que un simple escrito, las memorias de Sina Cabral marcan un antes y un después en la figura de la mujer dominicana, reivindicando su papel activo en la lucha por la libertad. Esta obra nos enseña que la democracia no es una concesión, sino una conquista que se construye de manera colectiva, y funciona como recordatorio para las nuevas generaciones: el precio de olvidar el pasado es darle paso a nuevas tiranías. Recuperar la voz de Sina se tornó una necesidad.