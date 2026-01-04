Libro
Javier Vicedo Alós, Ventanas a ninguna parte (Pre-Textos)
Javier Vicedo Alós (Castellón, España, 1985) obtuvo con este libro el prestigioso premio de poesía joven de Radio Nacional de España, un hermoso libro que logra el equilibrio entre un tono de conversación que nunca se diluye en mera cháchara y el más profundo sentido de la palabra poética, y que logra un nivel lírico sin nunca perder la naturalidad del coloquio. Vicedo celebra el misterio del mundo, sin repetirse repite las preguntas trascendentales y siempre mantiene una voz propia, que es la suya.
EN BUSCA DEL POEMA
- El hambre de palabras que no acierto
- derrumba y levanta mis días.
- En busca del verdor de un grito:
- un grito que partiera de lo roto,
- y justamente esa fuera su fuerza
- para romper el mundo, para recomponerlo.
- Y no siempre esta lluvia silenciosa
- como una realidad donde no cabe
- una respiración o un temblor de hojas.
- Cuántos verbos hundidos en su propia tinta,
- como si uno fuera demasiado ser para ser.
- Sólo me pertenece este sufrir
- un cuerpo que se descompone
- sin revelar el órgano de su inquietud.
- De una honda
- –donde el petróleo se pudre hasta lo inútil–
- no hay nada en el reverso de la lengua,
- sólo un sentimiento de hondura.
SINCERAMIENTO
- Y callarse sería lo más sabio.
- Aunque parecería poco humano
- –porque hay que parecer humano–.
- Hay que jugar por estas casillas sin luz
- que, tal y mal, no mueven hacia las palabras.
- Porque hay que ser humano,
- o al menos parecer que somos,
- que hasta en el torpe abismo de la voz
- brotan algunos tallos de verdad.
- Aunque sea la verdad simple
- de ser y equivocarse.