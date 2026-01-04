Javier Vicedo Alós, Ventanas a ninguna parte (Pre-Textos)

Javier Vicedo Alós (Castellón, España, 1985) obtuvo con este libro el prestigioso premio de poesía joven de Radio Nacional de España, un hermoso libro que logra el equilibrio entre un tono de conversación que nunca se diluye en mera cháchara y el más profundo sentido de la palabra poética, y que logra un nivel lírico sin nunca perder la naturalidad del coloquio. Vicedo celebra el misterio del mundo, sin repetirse repite las preguntas trascendentales y siempre mantiene una voz propia, que es la suya.

EN BUSCA DEL POEMA

El hambre de palabras que no acierto

derrumba y levanta mis días.

En busca del verdor de un grito:

un grito que partiera de lo roto,

y justamente esa fuera su fuerza

para romper el mundo, para recomponerlo.

Y no siempre esta lluvia silenciosa

como una realidad donde no cabe

una respiración o un temblor de hojas.

Cuántos verbos hundidos en su propia tinta,

como si uno fuera demasiado ser para ser.

Sólo me pertenece este sufrir

un cuerpo que se descompone

sin revelar el órgano de su inquietud.

De una honda

–donde el petróleo se pudre hasta lo inútil–

no hay nada en el reverso de la lengua,

sólo un sentimiento de hondura.

SINCERAMIENTO