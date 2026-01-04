Gratitud a a mis colegas

Generalmente, los periodistas felicitan a sus lectores. Es justo, pues ellos nos hacen gentes. Pero hoy deseamos enviarles nuestra gratitud a quienes hacen los periódicos con coraje y rigor: aquellos que luchan por mostrar el otro lado de la vida.

Primero queremos felicitar a los que hacen Ventana. A Argénida Romero, Homero Pumarol, poetas ambos de honda data, de generaciones y realidades distintas pero hermanados por contribuir a que los lectores penetren en Ventana los domingos, con propuestas novedosas y valientes. Homero es un ochentista que hace poesía sobre nuestras calles y nuestra gente. Argénida la considero una voces notable junto a Frank Baez. Ella es una escritora en plena madurez admiro lo que hace. A Nelson Pinal, cuya pluma es un lujo del Listín. Desde hace varios años lleva anécdotas del juego ciencia, ignoradas por la inmediatez de otros deportes masivos. Pinal ha creado una cultura ajedrecística en la sociedad sin precedentes en este contexto donde priman los valores mercuriales. Y también ha criticado gestiones de la FDA que limitan el desarrollo de nuestros valores. A Julio Pernús lo distingo por reforzar la creencia de que la religión es parte fundamental de la cultura. Además, ha escrito valiosos retratos vinculados a escritores y artistas. A Rubén Triguero, valioso escritor que reside en España desde donde con suma modestia ha ofrecido a través de la sección dominical ensayos irrepetibles sobre las letras universales. Rienzi Pared Pérez se ocupa del cine, María Heyaime entregó algunos trabajos y Darío Jaramillo Agudelo comenta literatura colombiana y universal con mirada crítica y ojo avisor.

Queremos no cerrar este atributo de felicitaciones sin dejar de mencionar a los Periodistas por un Año de la presente promoción que colaboran desinteresadamente, aun cediendo tiempo de sus estudios y vidas privadas. Ellos: Diana, Keyly, Narirobi, Sheila, Josué, Camila, Yarina y Nikauly, son los héroes anónimos de Ventana que hacen posible la salida a tiempo del proyecto.

Yudelka Domínguez y Javier Flores, editores nocturnos se encargan de revisar el orden de los trabajos de Ventana, a Moisés y Félix, por el amor que ponen para diagramar a tiempo esta sección de domingos y lunes, páginas que si bien no ofrecen noticias, sí amplían los horizontes lectivos de los usuarios del periódico.

Ventana es una sección abierta a todo tipo de colaboraciones, siempre y cuando formen parte del criterio que predomina en este segmento dominical dedicado exclusivamente a la cultura. Se escucha y se recibe, pero solo publicamos aquello que pueda generar lectoría. Son decenas de miles de publicaciones que hablan del amor con que se hace cada una.

Por todo lo anterior, estos saludos van también a nombre de aquellos periodistas del Listín que se esfuerzan, con escasos recursos, en hacer un periódico que. a pesar de su escasa dimensión, todavía es y será “el decano de la prensa dominicana: El más leído del Caribe y un baluarte de prestigio para América.

A todos ellos, gratitud eterna, y ojalá la vida nos mantenga unidos muchos años.