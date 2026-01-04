….y Dios creó a la mujer es el título que llevó al estrellato a una actriz considerada en su momento como la encarnación del deseo, de la provocación y donde el demonio rondaba a cada hombre para intentar cometer el pecado aún sea de manera inconsciente. Nos estamos refiriendo a la auténtica actriz francesa que recién acaba de fallecer. Brigitte Bardot.

Año del 1934 nace en Francia un ícono de la moda, cantante, actriz y símbolo sexual de mediados del siglo XX Brigitte Bardot. Siendo una jovencita fue admitida en el Conservatorio Nacional de la música y la danza en París, por lo que su gran belleza y sensualidad apareció en el mundo del cine con apenas 18 años en el filme del 1952 titulado “Le trou normand”. En 1954 realizó su primera película en los Estados Unidos junto con el afamado actor Kirk Douglas denominada “Un acto de amor”. Sin embargo, es en 1956 cuando viene la explosión con el filme “..Y Dios creó a la mujer” haciendo pareja con el actor Jean Louis Trintignant y dirigido por Roger Vadim de la cual llegó a ser su esposo.

…Y Dios creó a la mujer” es una película que derrochaba demasiada sensualidad llegando a crear polémica entre grupos de religiosos que llegaron a condenarla. Recordemos que durante esta etapa de la sociedad en ese momento no estaba preparada para que una joven de apenas 21 años descargara todo tipo de insinuaciones, gestos y ademanes por el cual irradiaba deseos carnales ante el público masculino llegando el filme y ella misma como actriz, a niveles de la estratosfera en la publicidad y la fama.

Brigitte Bardot en apenas 20 años de carrera en el mundo del cine llegó a realizar casi 50 películas e hizo varios discos llegando a alcanzar un éxito con la canción “chico malo” en Francia. A los 39 años se retira del séptimo arte y empieza a la promoción de los derechos de los animales creando su Fundación en 1986 para proteger a los animales en peligro de extinción.

En su vida personal tuvo varios matrimonios siendo el atractivo para los paparazzi tratando de buscar noticias de corte amarillista, y en 1974 posó desnuda para la revista Playboy al celebrar su cumpleaños 40.

Brigitte Bardot fue una mujer polémica durante varias etapas de su vida llegando a criticar la inmigración de ciudadanos que profesaban el Islam, siendo multada en varias ocasiones por incitar al odio. Además, se declaró abierta en apoyo a la candidata francesa de la extrema derecha Marine Le Pen en las elecciones francesas del 2012 y 2017. Como pueden notar fue una mujer muy activa donde asumía posiciones polémicas tanto de corte político como social.

Sin embargo, en lo que concierne a su paso por el cine y la moda, quedó sellado como tinta indeleble, esa imagen de mujer exótica y atractiva que le ha ganado un sitial en el mundo del Olimpo de la belleza que pudo captar a una generación por siempre.

Datos sobre Brigitte Bardot

• Posó como modelo para la revista Elle en 1950 y así la descubrió el director de cine Marc Allegret.

• En 1953 posó en bikini en el Festival de Cannes de ese año, creando una fiebre en las jovencitas de la época por romper paradigma y así, llega la fama este atuendo femenino de trajes de baño.

• Un tipo de escote lleva su nombre. El “escote Bardot” por ser muy sugerente y deja los hombros al descubierto siendo la inspiración de los grandes modistos.

• El Presidente Emmanuel Macron la consideró “una existencia del brillo francés y una leyenda del siglo XX”.

• Actuó en México con la película “Viva María” bajo las órdenes del director Louis Mallé estrenándose en 1965.

• Sus principales filmes fueron: “Helena de Troya” en 1956, “Deshojando margaritas” en 1956..Y Dios creó a la mujer” en 1956, “La verdad” en 1960, “El desprecio” en 1963. Este filme es considerado una joya del cine mundial. Dirigido por Jean – Luc Godard bajo la adaptación de la novela de Alberto Moravia.

Honor a este ícono del cine y la moda por ese legado, y con ello, a esta nueva generación que puedan apreciar sus películas como la apreció la generación pasada con sus historias y su idiosincrasia, que han sido características que la distingue sobre su particular cine y de su vida.