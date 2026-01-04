El arquitecto silencioso del cine dominicano

Antes de que existiera una Ley de Cine en la República Dominicana, el cine dominicano ya existía. Existía en forma de intuición, de voluntad dispersa, de proyectos que se armaban a pulso y se desarmaban por falta de estructura. Existía, sobre todo, en conversaciones. Algunas de esas conversaciones, con el tiempo, terminaron convirtiéndose en política pública.

Conocí a Sergio Gobbi en un momento de frustración creativa, cuando Parecido a Sebastián navegaba las aguas inciertas de una coproducción dominico-puertorriqueña. Arturo Rodríguez Fernández —que en paz descanse— hizo las presentaciones. La entonces Corporación de Cine de Puerto Rico había comprometido un millón de dólares, pero necesitábamos otros quinientos mil del lado dominicano. No los encontramos. No por falta de interés creativo, sino porque no existía aún un marco de incentivos en la República Dominicana que permitiera atraer a un coproductor local. No había ley de cine. Y sin ley, no había manera de transformar entusiasmo en una estructura.

El modelo francés en tierras caribeñas

Francia no construyó su formidable industria cinematográfica por accidente o genio espontáneo. La edificó con políticas culturales deliberadas, con el entendimiento de que el cine es simultáneamente arte, industria y memoria colectiva. Gobbi conocía ese modelo íntimamente —su carrera lo había llevado a trabajar entre París, Roma y Hollywood— y supo traducirlo para nuestras circunstancias.

Cuando finalmente se promulgó la Ley de Cine dominicana en agosto de 2010, cambió el paisaje completo. Hace poco, Sonia Barbry, la embajadora de Francia en RD lo ha expresado con precisión. Esta legislación ha sido crucial para el crecimiento de la industria, y su preservación es esencial como apoyo gubernamental a la cultura. Sin ella, RD seguiría mendigando coproducciones truncadas, exportando nuestro talento sin retorno.

Un productor con biografía de novela europea

Sergio Gobbi llegó al cine dominicano con credenciales que parecen inventadas. Nacido en Italia, desarrollado en Francia, formado en la tradición del cine de autor europeo pero con experiencia práctica en la maquinaria de Hollywood. Su filmografía como director y productor atraviesa géneros y décadas —desde thrillers políticos hasta dramas románticos— siempre con una sofisticación visual que nunca sacrifica la emoción humana.

Santo Domingo como hogar

Cristo Rey (2013), dirigida por Leticia Tonos Paniagua y producida por Sergio, llegó al Toronto International Film Festival. Que una película dominicana de esa época —anterior a la consolidación completa de la Ley de Cine— alcanzara ese festival no fue casualidad sino consecuencia directa de su rigor profesional y sus contactos internacionales. Toronto no programa películas por caridad geográfica; programa calidad.

Dos años después vino La Extraña, mi largometraje dominicano, también bajo su producción. El Canadian Film Institute lo seleccionó para representar a República Dominicana en su 19° Festival de Cine Latinoamericano. Viajó al Bahamas International Film Festival 2015, entonces auspiciado por Johnny Depp y el difunto Sean Connery —otro espacio anglosajón donde la presencia dominicana era inédita.

Lo más significativo no fueron los festivales sino lo que vino después. Ambas películas se convirtieron en las primeras producciones dominicanas distribuidas exitosamente en Europa y Asia. Eso implicó ventas reales, audiencias pagantes, presencia en plataformas y cadenas televisivas. Sergio no producía para acumular premios locales; producía para insertarnos en circuitos internacionales sostenibles.

Hay promotores que vocean cada logro menor, que confunden actividad con impacto. Sergio opera de manera distinta. Su promoción de la cinematografía dominicana ha sido estructural: creando precedentes legales, estableciendo estándares de producción, abriendo mercados, formando equipos. No aparece en todas las fotografías pero su influencia está en los cimientos.

Cuando producciones internacionales ahora consideran a República Dominicana no solo como locación exótica sino como socio cinematográfico serio, están beneficiándose de la arquitectura que personas como Sergio ayudaron a construir. La Ley de Cine creó el marco; productores como él demostraron que ese marco podía sostener proyectos de clase mundial.

La amenaza presente

Pero hoy, esa arquitectura que tanto costó construir enfrenta su peor amenaza. La propuesta de reforma fiscal 2024 buscaba derogar varios artículos clave de la Ley 108-10, específicamente los artículos 34 y 39 que han sido fundamentales para atraer tanto inversión nacional como extranjera al sector.

En solo una década, el país pasó de no tener inversiones extranjeras significativas en cine a captar 200 millones de dólares anuales. La ley ha generado más de 25,000 empleos directos y permitido el crecimiento de más de 375 microempresas vinculadas al sector. El turismo cinematográfico ha producido más de 412,000 noches de ocupación hotelera en los últimos cuatro años.

La ironía es cruel, República Dominicana se uniría únicamente a la Argentina de Javier Milei en el desmantelamiento de su legislación cinematográfica en Iberoamérica, mientras que países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, España, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay e incluso Venezuela y Nicaragua mantienen sus leyes de cine vigentes.

La Direccióne General de Impuestos Internos (DGII) también ha adoptado medidas unilaterales que violan el artículo 141 de la Ley de Cine, extendiendo plazos de notificación contra lo establecido en la legislación y contradiciendo decisiones del Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica (CIPAC). Incluso la ministra de Cultura, Milagros Germán, ha protestado formalmente ante estas acciones.

La amenaza no es abstracta. El impacto inmediato sería la pérdida masiva de más de 25,000 puestos de trabajo y los más de 200 millones de dólares en inversión extranjera que el cine dominicano atrae anualmente. Miles de familias, estudiantes, universidades y empresas que apostaron por esta industria verían sus proyectos truncados.

El legado bajo asedio

Pienso en aquella coproducción frustrada de Parecido a Sebastián, en los quinientos mil dólares que no aparecieron porque el ecosistema legal no existía. Pienso en cómo Sergio, en lugar de abandonar el país tras ese primer obstáculo, decidió ayudar a cambiar las condiciones mismas que hacían el cine dominicano viable.

Y ahora pienso en el director Nelson Carlos de Jesús, quien ganó el Oso de Plata en el Berlin International Film Festival (Berlinale) del 2024 con su película Pepe —la cual se acogió precisamente a la Ley de Cine. Ese premio, uno de los más prestigiosos del cine mundial, puso a República Dominicana en un mapa cultural al que solo se accede con infraestructura seria.

La pregunta que hizo Arambilet resuena con urgencia. ¿Dónde están los informes sobre los beneficios de la Ley de Cine promovidos por el mismo Estado? ¿Qué pasará con los profesionales del sector que ahora se verían sin trabajo? ¿Vamos a sacrificar una industria en crecimiento por medidas que la propia industria considera irresponsables?

El modelo francés que Sergio propuso no era una fantasía romántica sino una estrategia comprobada. El Estado invierte en cultura porque la cultura genera retorno económico, cohesión social e identidad nacional. Francia entiende esto. Nueva Zelanda lo demostró atrayendo más de 1.7 billones de dólares anuales en inversión cinematográfica. Colombia lo aprendió y asesoró a República Dominicana para desarrollar una legislación similar.

Más allá del balance contable

El legado de un productor no se mide únicamente en taquillas o premios, sino en las posibilidades que genera para otros. Cada película que Sergio produjo en República Dominicana empleó técnicos, actores, asistentes dominicanos que ganaron experiencia en producciones con estándares internacionales. Cada festival internacional al que llevó cine dominicano expandió la percepción global de nuestras capacidades narrativas.

No todos los héroes cinematográficos están frente a la cámara. Algunos trabajan en conversaciones con presidentes, en la traducción de modelos legislativos franceses a realidades caribeñas, en la firma de contratos de distribución que parecen imposibles hasta que no lo son.

Sergio Gobbi eligió no solo hacer cine en República Dominicana, sino ayudarnos a construir una industria donde hacer cine dejara de ser gesta heroica individual para convertirse en posibilidad colectiva sostenible.

Ahora esa posibilidad está en peligro. Y defender la Ley de Cine, como sostiene Sonia Barbry, no es nostalgia ni corporativismo, es defender el derecho de las próximas generaciones a contar sus historias con la misma dignidad profesional que Sergio nos ayudó a conquistar. Ese, al final, es el único legado que vale la pena proteger.

Reconocer su contribución a la Ley de Cine dominicana no es un gesto de gratitud personal, sino un ejercicio de precisión histórica. Porque antes de que la ley existiera, hubo personas que imaginaron que era posible. Y porque hoy, cuando esa ley demuestra sus frutos, conviene recordar que no nació sola, ni cayó del cielo. Fue pensada, discutida y defendida por gente que entendió que el cine también se construye fuera del set.

A veces, lo más decisivo no es la película que se filma, sino la conversación que permite que muchas otras puedan existir.