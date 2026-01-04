Adiós 2025, adelante, 2026

Una frase célebre de la filósofa francesa Simone Weil (1909-1943) me sirve para despedir el año 2025: “cada esfuerzo añade un poco más de oro a un tesoro que nada en el mundo puede sustraer”. Durante más de 50 domingos ustedes- mis lectores- y yo, hemos compartido este momento tan lindo de la escritura y la lectura, de verdad, mil gracias. Dejo atrás un año especial donde he logrado viajar a Cuba luego de migrar y volver a encontrarme con mi familia. Pude culminar mi doctorado en filosofía y acumular otros doce meses de amor con mi esposa; quizás esto último era lo primero en la lista, pero ella me lee con una sonrisa en su mirada así que creo no lo hice tan mal.

Este año también murió un amigo, Javier Agustín, espero que su memoria y compromiso cristiano me siga acompañando en el 2026. En el 2025 aprendí- no sin tropiezos – a dejar ir, no puedo caerle bien a todo el mundo y no puedo obligar a que las personas me quieran; hacer eso me convertiría en una especie de Jean-Baptiste Grenouille protagonista de la película: El Perfume: historia de un asesino; un tipo que soñaba con que todo el pueblo lo amara y ese mismo deseo lo hizo perder tanto sus valores hasta ser devorado por su propio aroma (ego). Seguí intentando aprender qué significa escuchar, voy dando pasos de avance, pero sé que puedo mejorar en ese aspecto. Valoro mucho ese conocimiento ignaciano que habla de negarnos a nosotros mismos para que el otro crezca, pues, si siempre nos afirmamos, será difícil que podamos encontrar una forma de salvar la propuesta del prójimo.

Mis mejores artículos del 2025 deseo pensar que fueron los que intenté visibilizar el arte o el ángel de personas diversas. Cada vez que pude colaborar con algún sueño en 500 palabras siento que crecí en felicidad. La verdadera inteligencia es colectiva y humilde, la mejor maestra que he tenido en la vida es mi abuela, me enseñó algo que ninguna academia puede ofrecer, con su ejemplo comprendí lo que era ser una buena persona. Desde que viví con ella trato de imitarla no sin varios desatinos pues estoy lejos de su pureza y creo que cada uno debe encontrar su propia luz.

Para el 2026, sé que vendrán nuevos proyectos y seguiré haciéndome preguntas e hilvanando afectos. Tengo de guía mi fe. El mejor ejercicio que hago es la oración. Me propuse para el nuevo año romper un poco el sedentarismo y tratar de correr un poco para cuidar ese aspecto de la salud. Ojalá la voluntad me lo permita. No deseo culminar estas líneas sin agradecer a los que hacen posible que pueda publicar en este medio tan querido por el pueblo dominicano y poner en manos de Cristo los sueños de cada persona que me lea para estos nuevos doce meses. Como solía decir uno de mis referentes espirituales que murió en el 2025, el Papa Francisco, recemos el uno por el otro, pidiendo siempre, en todo amar y servir.