¡Nos acercamos a los 300!

Ante todo deseo saludar muy cordialmente a los lectores de este espacio por el Nuevo Año, deseándole 365 días de éxitos y bienestar. Ustedes constituyen una motivación para escribir semanalmente sobre el interesante Mundo del Juego Ciencia.

Con la publicación del presente trabajo, la Columna Ventana del Listín Digital llega a 298 artículos de ajedrez. El primero se publicó el día 14 de julio del 2019; comenzó como una interesante idea, que con los años se ha consolidado en una excelente propuesta de colaboración ajedrecística que llega a todos los rincones del país… y más allá.

Se dice fácil, pero redactar una crónica de ajedrez, un artículo o una simple nota, es una tarea que conlleva dedicación, tiempo y energías. Primero que todo hay que seleccionar un tema atrayente; puede ser una crónica de actualidad, de interés histórico, de valor técnico, etc., que brinde enseñanzas y permita enriquecer la Cultura Ajedrecística del lector. Después se debe comenzar a investigar sobre el contenido escogido, ilustrarlo con datos, estadísticas y algunas imágenes para hacerlo verás y ameno. Finalmente, revisar la redacción y la ortografía para publicarlo correctamente.

Una vez publicado el artículo se siente gran satisfacción porque es el resultado del esfuerzo realizado, el tiempo invertido y las energías consumidas.

En el caso de estos trabajos ajedrecísticos, el regocijo es mayor porque, ante la escasez de información sobre el Juego Ciencia que existe en la prensa nacional, los mismos constituyen un remanso de Cultura Ajedrecística en el erial del Tablero nacional.

En esta columna se han abordado temas puramente Técnicos, de Cultura ajedrecística y variados en general, entre los que se destacan:

-El origen y la historia del ajedrez.

-Beneficios del ajedrez y su enfoque como deporte, arte y ciencia.

-Notas sobre el tablero, el movimiento de las piezas y el sistema de anotación de las

partidas.

-La evolución de las Corrientes ajedrecísticas.

-Ejercicios técnicos y composiciones instructivas.

-Frases célebres.

-Trabajos sobre entrenamiento.

-Notas sobre los Clásicos del ajedrez, fundamentalmente de los Campeones Mundiales y

sus principales aportes al desarrollo ajedrecístico universal.

-Diferentes aspectos sobre el ajedrez dominicano.

-La relación del ajedrez con la Matemática, la Psicología y la Cibernética.

-Noticias importantes del Mundo del Ajedrez.

-Artículos de opinión.

Finalmente, gracias al estimado editor de la Columna Ventana / Ajedrez por su decisiva y amable colaboración durante más de 6 años para la publicación de los trabajos; a los colegas del periódico, y un infinito agradecimiento a los apreciados lectores, que en más de una ocasión me han sugerido los temas a tratar y que espero, en el Nuevo Año, sigan siendo fieles a la Columna.

Parte de los trabajos se pueden localizar en:

https://listindiario.com/search/?query=nelson+pinal

¡Feliz 2026!