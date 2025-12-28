Textos de Jesús Cos Causse

SI UN CAMINANTE… a Joel James Figarola

Si un caminante toca a tu puerta ábrela con precaución porque puede ser el fantasma de un forastero escapado del recuerdo.

Si un caminante toca a tu puerta ábrela y piensa en el amor, porque puede ser una víbora vieja cuya próxima víctima será la primavera.

Si un caminante toca a tu puerta ábrela y reza un Padre Nuestro, tose hasta asustarlo.

Enciende una vela y un pedazo de pan, porque puede ser un mendigo moribundo con hambre de luz y de sangre.

Si un caminante toca a tu puerta ábrela y ciérrala rápidamente porque puede ser la muerte disfrazada como un ser humano, errante y envidiosa, con la guadaña escondida en la sonrisa.

Si un caminante toca a tu puerta ábrela con un crucifijo en la mano, porque puede ser el demonio y sus cómplices y un círculo de fuego.

Si un caminante toca a tu puerta ábrela e invítalo a pasar, sea quien sea, coloca tu corazón sobre la mesa, esgrime la vida como una espada y se convertirá en un caminante ya sin caminos, regresando con su misión a su tranquila morada en la eternidad.

MI FLOTA DE PAPEL

Desde la ventana de la infancia soy el niño que mira y mira la lluvia todavía

como un marinero enamorado que muy pronto va a partir.

En los charcos y contra el chubasco navega feliz mi flota de papel:

barcos con cañones y velas de claveles. Mi puerto es el tiempo.

Mi rumbo el amor. Babor y estribor, navegan mis naves. Proa y

popa, van de viaje. A veces me asusto porque parecen naufragar

en la orilla de una estrella, pero las olas las salvan y en la lluvia se van, navegando.

Sus piratas atacan las fortalezas de mi sonrisa y las costas de mi corazón.

Dice mi madre que eternamente navega por mi mirada un barquito a la deriva con un

marinero a bordo

que busca en las penínsulas y en los archipiélagos un tesoro y una sirena.

Pero cuando escampa en el recuerdo mi flota está tan lejos

que no le dije adiós. Caídos los cañones, las velas vencidas, muertos sus piratas.

Entonces regreso a la ventana a ver si vuelve a llover.

Luego pregunto a mi madre, entre sus brazos, antes de dormir:

¿cuándo volverá mi flota a navegar y este marinero cuándo partirá?

LA INFANCIA ES UN FANTASMA

La infancia es un fantasma que huye si abres esa puerta.

Si abres la puerta saldrá volando del sótano una tojosa o una lechuza.

Si abres la llama del candil temblará por la brisa, la llama

que ilumina el retrato en la pared de un hombre que descubre

cómo con el tiempo también se mueren las flores que unas manos amorosas les colocaron

de recuerdo.

Cuando abras escucharás que alguien tose en el último cuarto,

con tos triste y eterna, y conversa con una persona ausente, y escupe en el suelo,

y maldice a dios.

Esa puerta es el misterio, es la frontera entre el pasado y el presente.

Si te miras en ese espejo te devolverá un rostro que no es el tuyo.

Si te miras verás una mujer de pelo muy blanco que teje

con sus propias lágrimas y con las aguas que se escapan de los sueños

un pañuelo de hilo, un suspiro de seda y una alfombra de bruma,

ella es viuda y vigila el silencio y la ausencia del amor.

Verás pasar a un mambí a caballo, al galope, machete en mano,

que cae mortalmente herido con la dignidad de un General.

Verás un barco cargado de esclavos que se pronto se hunde

antes de llegar a la costa, azotado por un ciclón desconocido.

Ese espejo es un abismo, es el camino donde se divide la vida.

Pero asómate a la ventana, la ventana es distinta, en la ventana

contemplarás la lluvia hasta verla caer

convertida en la canción que nace para el mundo cuando la tierra se humedece.

DE FRENTE A LA VIDA

Sobre la mesa las rosas silvestres que mi madre

escondida del mundo cortaba en el jardín cada mañana

en silencio como una mariposa, como una muchacha enamorada.

Mi madre tenía en los ojos una lágrima íntima y el color de la tierra muerta.

Las rosas al atardecer ya estaban mustias todas, y mi madre lloraba

en el cuarto en silencio siempre como una mariposa que se posa,

como una muchacha muy enamorada y olvidada en la ventana.

Así vivía mi madre.

Ayer la vimos de frente a la vida cortar una rosa del jardín de casa

y no lloraba sino que cantaba y tenía en los ojos

el color de la tierra después de la siembra.