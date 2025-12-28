El pasado martes 23 un tribunal de Moscú, Rusia, emitió una orden de detención en ausencia contra el decimotercer Campeón Mundial de Ajedrez, Garri Kímovich Kasparov, bajo cargos de apología e incitación al terrorismo. La medida contempla prisión preventiva y podría derivar en una condena de hasta siete años de cárcel.

Kasparov, residente en el extranjero y desde hace años reconocido opositor al Kremlin, ya había sido incluido por las autoridades rusas en las listas de “agentes extranjeros” y “extremistas”. La decisión judicial se enmarca en una ofensiva contra figuras críticas del gobierno ruso en el exilio y ha generado atención internacional por su trasfondo político.

En octubre el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) abrió una causa penal por «organizar una comunidad terrorista» e «intento de usurpación del poder» contra el magnate Mijaíl Jodorkovski y otros destacados opositores rusos en el exilio, fundadores del Comité Antibélico de Rusia (CAR), entre los que figura Kasparov.

El CAR fue fundado el 27 de febrero del 2022, tres días después de que Rusia lanzara su campaña militar en Ucrania, con el objetivo declarado de combatir la «dictadura agresiva» del presidente ruso, Vladímir Putin, en el poder desde hace un cuarto de siglo.

Kasparov es un incómodo opositor por ser una destacada figura pública con una postura clara y valiente en contra de la invasión rusa a Ucrania; entre los años 2007 y 2012 fue detenido en varias ocasiones por su activismo político.

1. Abril de 2007 – Kasparov fue detenido por la policía en una protesta en Pushkin Square contra el gobierno ruso. Fue retenido y posteriormente multado por orden público, siendo liberado ese mismo día tras varias horas de detención.

2. Mayo de 2007 – Las autoridades retuvieron a Kasparov en el aeropuerto Sheremetyevo, de Moscú, confiscándole su pasaporte y manteniéndolo bajo custodia durante aproximadamente cinco horas, impidiéndole abordar un vuelo hacia una marcha de protesta. Esta detención fue posteriormente considerada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

3. Noviembre de 2008 – Kasparov fue arrestado durante una manifestación en Moscú y condenado a cinco días de prisión por participar en un mitin no autorizado y resistencia a la autoridad. Este es uno de los episodios más conocidos de la persecución policial contra Kasparov por su actividad política opositora.

4. Agosto de 2012 – Mientras se encontraba frente a un tribunal en Moscú por la sentencia del caso del grupo punk Pussy Riot, Kasparov fue detenido y golpeado por la policía junto a otros manifestantes. Aunque enfrentó acusaciones, fue luego absuelto de participar en la protesta no autorizada.

Los amantes del ajedrez observan cómo un régimen que lleva 25 años imponiendo la ley con fuerza, es capaz de tratar de silenciar a una personalidad mundial que alza la voz en contra de la política imperialista rusa que constituye una seria amenaza para la paz de Europa y el mundo.

Kasparov merece el apoyo y la solidaridad de las mentes pensantes del juego ciencia y el rechazo ante las amenazas de persecución en su contra. La ambición y el espíritu de grandeza del presidente ruso constituyen un peligro para la seguridad personal del Ogro de Bakú, que, muy lejos de ser un terrorista, como se menciona en los cargos presentados en Moscú, sí es un ferviente defensor de la libertad y la democracia.

La familia mundial del ajedrez debe estar muy alerta ante la situación que pudiera generar la orden de detención en ausencia, pronunciarse a favor de una leyenda de la historia del ajedrez como es Kasparov y proclamar su solidaridad en contra del abuso y la injusticia que el gobierno ruso le quiere le imponer al extraordinario ajedrecista, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos.